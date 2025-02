Kann nach­hal­ti­ges Rei­sen wirk­lich gelin­gen? Wie lässt sich ein bewusst mini­ma­lis­ti­scher Lebens­stil umset­zen? Was hat es mit Möbeln aus Pil­zen auf sich? Und was genau sind kine­ti­sche Boden­flie­sen? Die­ser und vie­ler wei­te­rer span­nen­der Fra­gen nah­men sich die Schü­le­rin­nen und Schü­ler des BG/BRG Bad Ischl wäh­rend ihrer Pro­jekt­wo­che zum The­ma Nach­hal­tig­keit vor den Semes­ter­fe­ri­en an.

Unter dem Mot­to, dass der tra­di­tio­nel­le Unter­richt und die Klas­sen­struk­tur auf­ge­bro­chen wer­den, erhiel­ten die Jugend­li­chen die Gele­gen­heit, sich in Eigen­re­gie und Eigen­ver­ant­wor­tung mit wesent­li­chen The­men aus­ein­an­der­zu­set­zen. In die­sem Jahr führ­te das Gym­na­si­um bereits zum zwei­ten Mal die­se inno­va­ti­ve Pro­jekt­wo­che durch. Hier­bei erleb­ten die Schüler:innen eine alter­na­ti­ve Form von Schu­le: Jugend­li­che unter­schied­li­chen Alters und aus ver­schie­de­nen Klas­sen koope­rier­ten, unter­stütz­ten ein­an­der, bün­del­ten ihre Fähig­kei­ten und Res­sour­cen. Die Lehr­kräf­te agier­ten dabei vor­wie­gend im Hin­ter­grund – sie gaben Tipps, boten Anre­gun­gen, stan­den bera­tend zur Sei­te und orga­ni­sier­ten Exkursionen.

Das dies­jäh­ri­ge The­ma, #MOvE Across Sus­taina­bi­li­ty, wur­de aus 20 ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven betrach­tet, die unter­schied­li­cher nicht sein konn­ten. Dar­un­ter fan­den sich Pro­jek­te wie ein Repa­ra­tur-Café („repa­rie­ren statt weg­wer­fen“), Desi­gner Food mit einem infor­ma­ti­ven Besuch von Lebens­mit­tel­ge­schäf­ten, nach­hal­ti­ger (Winter)Sport in Koope­ra­ti­on mit der Post­alm, nach­hal­ti­ge Ener­gie­ver­sor­gung (Exkur­si­on zum Nah­wär­me­werk in Bad Goi­sern), Zero Was­te, Tiny House, die Phy­sik des Recy­clings, Kunst und Nach­hal­tig­keit (Müll­kunst), Fast Fashion – Slow Fashion, oder auch die päd­ago­gi­sche Ver­mitt­lung des The­mas in Volks­schu­len mit rea­len Begegnungen.

Nach meh­re­ren Tagen inten­si­ver Pro­jekt­ar­beit, sowohl in der Schu­le als auch in der Umge­bung, bil­de­ten die Abschluss­prä­sen­ta­tio­nen und Pro­dukt­vor­stel­lun­gen am Frei­tag den Höhe­punkt der Woche: Alle Betei­lig­ten prä­sen­tier­ten die Ergeb­nis­se ihrer Arbeit und Erleb­nis­se und besuch­ten sich gegen­sei­tig an den Sta­tio­nen der 20 unter­schied­li­chen Pro­jek­te. Das krea­ti­ve Out­put der Woche war beein­dru­ckend: Die Palet­te reich­te von Pod­casts und Video­clips über Web­sites, inter­ak­ti­ve Pla­ka­te und Vor­trä­ge bis hin zu Kunstobjekten.

Das Fazit der Direk­to­rin, OStR. Mag. Gise­la Dau­cher: „Ich bin sehr dank­bar, dass die­ses jahr­gangs­über­grei­fen­de Pro­jekt, das vori­ges Jahr aus unse­rem Wahl­pflicht­kurs „Pro­jekt­ma­nage­ment“ her­vor­ge­gan­gen ist, auch heu­er wie­der statt­ge­fun­den hat. Ich habe beim Gang durch das Schul­ge­bäu­de jeden Tag eine sehr ange­neh­me, pro­duk­ti­ve Stim­mung wahr­ge­nom­men und heu­te äußerst viel­fäl­ti­ge und beein­dru­cken­de Prä­sen­ta­tio­nen erle­ben dür­fen. Eigen­ver­ant­wort­li­ches Ler­nen im Team för­dert nach­hal­ti­ges Ler­nen, tut unse­ren Schüler:innen sicht­lich gut und – das ist mei­ne urei­gens­te Über­zeu­gung – wird in Zukunft eine immer bedeu­ten­de­re Rol­le spielen.“