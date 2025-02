Der Müli­ban­kerl Lauf 2024 ist Geschich­te! Zum zwei­ten Mal orga­ni­sier­te der Traun­see Trail­run­ning Club gemein­sam mit Hans Prangl die­ses tra­di­ti­ons­rei­che Sport­event. Bei idea­len Lauf­be­din­gun­gen war alles per­fekt vor­be­rei­tet für den 39. Müli­ban­kerl Lauf 2025.

Mit einem Teil­neh­mer­re­kord von knapp 200 Läu­fe­rin­nen und Läu­fern fiel pünkt­lich um 13:00 Uhr der Start­schuss für den 39. Müli­ban­kerl Lauf. Die Stre­cke führ­te wie gewohnt über das Rad­moos bis zur Grün­bergalm. Zehn Minu­ten spä­ter mach­ten sich die Teilnehmer:innen des neu­en Bewerbs „Ver­ti­cal“ sowie Wan­de­rer, Fami­li­en und Teams auf den direk­ten Weg zur Grünbergalm.

Ein ver­dien­ter Applaus und herz­li­che Glück­wün­sche gehen an alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer! Beson­ders her­aus­ra­gend waren Rapha­el Miks vom Team Scar­pa und Lisa Stad­ler vom Traun­see Trail­run­ning Club, die sich den Sieg im Traillauf sicher­ten. In der Ver­ti­cal-Wer­tung tri­um­phier­ten Olym­pia­sie­ger Chris­ti­an Hoff­mann mit einer Fabel­zeit von 19:14 Minu­ten und die mehr­fa­che Berg­lauf-Welt­meis­te­rin Andrea Mayr, die den Lauf in beein­dru­cken­den 21:17 Minu­ten gewann.

Das schnells­te Team am Grün­berg war das „LC-Sicking zenz’n Stubn Läufer“-Trio mit Mar­kus Lemp, Son­ja Schaus­ber­ger und Wer­ner Gebets­roi­ther. In der stark besetz­ten Fami­li­en­wer­tung mit 14 Teams setz­te sich die Fami­lie „Bil­ly“ mit Andrea Mayr, Andre­as Stitz und Lore­na Kapel­ler durch. Tra­di­tio­nell wur­de auch die Mit­tel­zeit der Wan­de­rer prä­miert – hier sicher­ten sich Karin Lau­schen­sky und Michel Seber den Sieg.

Die Ver­an­stal­tung war ein vol­ler Erfolg für Jung und Alt! Die Orga­ni­sa­to­ren des Traun­see Trail­run­ning Clubs freu­en sich bereits auf das nächs­te Jahr und einen wei­te­ren unver­gess­li­chen Müli­ban­kerl Lauf.