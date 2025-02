Zier­li­che Klän­ge ver­bin­den Ver­gan­gen­heit und Gegen­wart und las­sen eine zeit­ge­nös­si­sche Volks­mu­sik ent­ste­hen, die „Ramsch & Rosen“ mit viel Fein­ge­fühl in alten Melo­dien auf­ge­spürt hat. Ist die Staub­schicht erst ein­mal behut­sam bei­sei­te gewischt, ent­puppt sich das zum Vor­schein Kom­men­de oft­mals als rich­ti­ger Her­zens­schatz, bei dem selbst ein Hauch von Kitsch nicht auf­dring­lich wirkt: Zu Gstanzln und Lie­dern von der Alm tän­zelt die Gei­ge – mal seuf­zend, mal jauch­zend – auf der so viel­sai­ti­gen Zither umher. Julia Lacherstor­fer (Gei­ge, Heoh­gei­ge, Brat­sche, Gesang, Schel­len, Trom­mel) und Simon Zöch­bau­er (Trom­pe­te, Zither, Flü­gel­horn, Pic­co­lo-Trom­pe­te, Gesang, Shru­ti Box) machen Musik, die eine Brü­cke schlägt zwi­schen einer Zeit, in der die Uhren noch anders tick­ten, und einer Gegen­wart, in der man mit der gan­zen Welt ver­bun­den sein kann.

Ihr Debüt­al­bum „Bell­ver“ erschien im März 2014, ein wei­te­res folg­te im Herbst 2016 unter dem Titel „Ber­gen“. Im Dezem­ber 2023 erschien das Album „Ein Abend im Advent“ – mit Peter Simo­ni­schek und Ramsch & Rosen.

Kar­ten­prei­se:

Kat. A VVK € 42,00

Kat. B VVK € 39,00

Kat. C VVK € 36,00

Kar­ten erhält­lich in der Abtei­lung für Kul­tur und Gene­ra­tio­nen der Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen (Tel.: 07613 / 8644 DW 311–313, tickets@laakirchen.at) sowie auf www.oeticket.com. Die Ver­an­stal­tung fin­det in Koope­ra­ti­on mit den Salz­kam­mer­gut Fest­wo­chen Gmun­den statt.