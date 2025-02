Am Sams­tag, dem 15. Febru­ar 2025, fand im Gast­haus Reu­mair in Unge­n­ach die Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Atter­gau­er Far­ben­krei­ses statt, an deren Ende eine groß­zü­gi­ge Spen­de an die OÖ. Kin­der-Krebs-Hil­fe über­ge­ben wur­de. Der Ver­ein, der Teil des OÖ. Volks­bil­dungs­werks ist, blick­te auf ein erfolg­rei­ches Jahr 2024 zurück. Obmann Diet­mar Ema­tin­ger berich­te­te in sei­nem Jah­res­rück­blick von den Höhe­punk­ten des ver­gan­ge­nen Jah­res sowie von den geplan­ten Ver­an­stal­tun­gen für 2025. Nach dem Abschluss mit dem Finanz­be­richt ging es zur Spen­den­über­ga­be, die den emo­tio­na­len Höhe­punkt der Ver­samm­lung darstellte.

Die Atmo­sphä­re war geprägt von Empa­thie, Krea­ti­vi­tät und Enga­ge­ment. Beson­ders bemer­kens­wert war, dass der Betrag des Spen­den­schecks gleich drei­mal nach oben kor­ri­giert wur­de, da nicht nur Hed­wig Ema­tin­ger den ers­ten Betrag durch ihre eige­ne Spen­de auf­ge­run­det hat­te, son­dern alle Mit­glie­der spon­tan zusätz­lich Spen­den woll­ten. Dies unter­streicht die Groß­zü­gig­keit und den Zusam­men­halt in der Gemein­schaft des Atter­gau­er Far­ben­krei­ses. Am Ende waren es beacht­li­che 1301€

Der Erst­be­trag von 1000,- € wur­de durch eine Ver­kaufs­ak­ti­on beim Advent­markt des Atter­gau­er Far­ben­krei­ses im Kla­ra­heim (Fra­Do­mo) in Vöck­la­bruck gesam­melt. Ein beson­de­rer Dank gilt Kla­ra Zöch­bau­er, die mit viel Lie­be ihre köst­li­chen Kek­se und die selbst­ge­strick­ten Socken her­ge­stellt hat.

Im Anschluss an den for­mel­len Teil der Ver­samm­lung saßen die Mit­glie­der und Ehren­gäs­te in gesel­li­ger Run­de zusam­men, genos­sen das köst­li­che Essen und plau­der­ten über ver­schie­de­ne Themen.