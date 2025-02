Bad Ischl/Saalbach – Krea­ti­vi­tät, Enga­ge­ment und Team­geist haben sich aus­ge­zahlt: Die Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl haben den vom OÖ Tou­ris­mus aus­ge­schrie­be­nen Wett­be­werb zur Ver­mark­tung des Win­ter­tou­ris­mus für sich ent­schie­den. Ihr Kurz­vi­deo „Dre­am­ho­li­days“ setz­te sich gegen star­ke Kon­kur­renz durch und wur­de als bes­tes Sujet prä­miert. Als Beloh­nung ging es für das Team zur Ski-Welt­meis­ter­schaft nach Saal­bach.

Drei ober­ös­ter­rei­chi­sche Tou­ris­mus­schu­len stell­ten sich der Her­aus­for­de­rung und reich­ten jeweils fünf bis sechs Bei­trä­ge ein – vor­wie­gend in Form krea­ti­ver Kurz­vi­de­os. Am Ende fiel die Wahl der Jury auf das beein­dru­cken­de Reel „Dre­am­ho­li­days“, gestal­tet von Gre­gor Gut, Sebas­ti­an Stiegl­bau­er, Anna-Lena Schögl, Nora Pölzl Hue­mer und Felix Winterbacher.

Dreh­ar­bei­ten in den Weih­nachts­fe­ri­en

Mit gro­ßem Ein­satz und einem kla­ren Kon­zept, das im Rah­men des Unter­richts „Digi­tal Mar­ke­ting“ erstellt wur­de, inves­tier­ten die Jugend­li­chen sogar ihre Weih­nachts­fe­ri­en in das Pro­jekt. Drei Tage lang film­ten sie an beein­dru­cken­den Schau­plät­zen: auf dem Grün­berg in Gmun­den, dem Feu­er­ko­gel in Eben­see, im Ther­men­ho­tel Roy­al und am zuge­fro­re­nen Alm­see und Lau­dach­see, wo sogar ein Eis­bad genom­men wurde.

Im Unter­richt wur­de das Mate­ri­al mit viel Fein­ge­fühl geschnit­ten und an den Über­gän­gen gefeilt. Das War­ten auf die Ent­schei­dung war ner­ven­auf­rei­bend – schließ­lich wink­te ein hoch­ka­rä­ti­ger Preis: Eine Rei­se für sechs Per­so­nen zur Ski-Welt­meis­ter­schaft in Saalbach.

Der gro­ße Moment: Sieg für „Dre­am­ho­li­days“

Dann end­lich die ersehn­te Nach­richt vom OÖ Tou­ris­mus – die Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl haben gewon­nen! Gro­ße Freu­de und Jubel bei den talen­tier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die mit ihrem Bei­trag ein­drucks­voll unter Beweis stell­ten, wie pro­fes­sio­nell jun­ge Krea­ti­ve den Win­ter­tou­ris­mus in Sze­ne set­zen können.

Doch damit war das Aben­teu­er noch nicht zu Ende – die Rei­se zur Ski-WM wur­de zum unver­gess­li­chen Erlebnis.

VIP-Trip nach Saal­bach – ein unver­gess­li­ches Erleb­nis

Am Don­ners­tag, dem 6. Febru­ar, star­te­te das Sie­ger­team mit einem exklu­si­ven VIP-Shut­tle-Bus Rich­tung Saal­fel­den. Die ers­te Sta­ti­on: das Hotel Hin­den­burg – „meeee­ga“, so die ein­hel­li­ge Mei­nung der Jugend­li­chen. Doch viel Zeit zum Stau­nen blieb nicht, denn gleich ging es wei­ter ins Home of Snow in Saalbach.

Dort war­te­te ein herz­li­cher Emp­fang mit rund 500 gela­de­nen Gäs­ten, bevor die gro­ße Prä­sen­ta­ti­on des Sie­ger-Reels anstand. Auf der Büh­ne glänz­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler nicht nur mit ihrem Video, son­dern auch mit Sou­ve­rä­ni­tät und Charme – das Publi­kum war begeistert.

Am nächs­ten Mor­gen ging es bei strah­len­dem Son­nen­schein und früh­lings­haf­ten Tem­pe­ra­tu­ren zum Super‑G der Her­ren – ein wei­te­res High­light der Rei­se. Nach einem span­nen­den Ren­nen und einem Bum­mel durch die Fan­mei­le in Saal­bach Hin­ter­glemm hieß es dann Abschied nehmen.

Mit die­sen Erfah­run­gen im Gepäck bleibt der Wett­be­werb für die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl nicht nur ein Erfolg auf dem Papier, son­dern auch eine Erin­ne­rung fürs Leben. Wer sich nun besag­tes Video anschau­en möch­te, fin­det es auf den Social Media Kanä­len (Face­book oder Insta­gram) der Tou­ris­mus­schu­len Bad Ischl. Viel Spaß damit!