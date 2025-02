Ein schwe­res Unglück ereig­ne­te sich am Mitt­woch­vor­mit­tag in Vöck­la­bruck. Der Seni­or­chef einer Eisen-Fir­ma ist bei Arbei­ten an einer Gas­lei­tung ums Leben gekommen.

Der tra­gi­sche Unfall ereig­ne­te sich am 5. Febru­ar 2025 gegen 11:10 Uhr in einem Betrieb in Vöck­la­bruck. Der Mann woll­te ein Rohr, das in etwa drei Metern Höhe ange­bracht war, mit einem Schneid­bren­ner von der Wand­ver­an­ke­rung lösen. Dabei dürf­te er ver­se­hent­lich das Rohr berührt haben, wodurch es zu einem Brand kam.

Von Flammen erfasst und von Leiter gestürzt – Wiederbelebung erfolglos

Die Flam­men erfass­ten den 67-Jäh­ri­gen, der dar­auf­hin von der Lei­ter stürz­te. Anwe­sen­de Per­so­nen eil­ten sofort zur Hil­fe und setz­ten die Ret­tungs­ket­te in Gang. Trotz der raschen Erst­ver­sor­gung ver­starb der Mann wenig spä­ter im Rettungswagen.

Quel­le: LPD OÖ