Am 17. März lud der OÖBV Bezirks­ver­bands Vöck­la­bruck zur Gene­ral­ver­samm­lung in die LMS St. Geor­gen im Atter­gau ein, bei der nahe­zu alle 47 Mit­glieds­ka­pel­len teil­nah­men. Musi­ka­lisch umrahmt wur­de die Ver­an­stal­tung von einem Blä­ser­en­sem­ble der Musik­ka­pel­le St. Geor­gen im Atter­gau. Die Musik­ka­pel­le fei­ert heu­er ihr 200-jäh­ri­ges Bestehen und wird von 13.–15. Juni das Bezirks­mu­sik­fest mit Marschwer­tung austragen.

Beim Toten­ge­den­ken wur­de an alle ver­stor­be­nen Musiker:innen sowie ins­be­son­de­re an die zwei ehe­ma­li­gen Bezirks­lei­tungs-Mit­glie­der Franz Ziegl und Johan­nes Friedl gedacht. Bür­ger­meis­ter Fried­rich Mayr-Meln­hof beton­te erfreut, dass die Blas­mu­sik in der Gemein­de ein beein­dru­cken­des Aus­hän­ge­schild sei und lob­te die Arbeit in der Lan­des­mu­sik­schu­le. BH Dr. Johan­nes Beer bedank­te sich für die ehren­amt­li­chen Tätig­kei­ten und hob her­vor, dass Musik Her­zens­bil­dung sei, die den Men­schen Hei­mat und wich­ti­ge Sta­bi­li­tät brin­ge. LAbg. Eli­sa­beth Gneissl erwähn­te beson­ders, dass Musik eine Wohl­tat für unse­re See­le und Psy­che sei. Auch die Jugend­li­chen wer­den dadurch abge­holt und ihnen eine sinn­vol­le Frei­zeit­be­schäf­ti­gung gegeben.

Im Jah­res­rück­blick gab Kroiss bekannt, dass der Ver­band aus 47 Mit­glieds­ka­pel­len und beacht­li­chen 31 ver­eins­ei­ge­nen Jugend­or­ches­ter besteht. 2024 wur­den 72 Junior‑, 112 Bron­ze­ne, 63 Sil­ber­ne und 16 Gol­de­ne Leis­tungs­ab­zei­chen absol­viert. Der MV Rüs­torf, die MMK Fran­ken­burg, die ESM Att­nang-Puch­heim, die MM Timel­kam und die TK For­nach erhiel­ten eine Lan­des­haupt­mann-Ehrung. Der Con-Bra­vu­ra-Preis wur­de an den MV Atter­see verliehen.

Bezirks­kas­sier Gott­fried Hemets­ber­ger brach­te den Funk­tio­nä­ren das Gemein­nüt­zig­keits­re­form­ge­setz noch ein­mal näher. Dann prä­sen­tier­te er die Kas­sa­da­ten und die Bezirks-Spon­so­ren, bei denen er sich herz­lich für die Unter­stüt­zung bedank­te. Die Kas­sa­prü­fer Ernst Fal­ken­stei­ner und Petra Kai­ser stell­ten den Antrag zur Ent­las­tung des Kas­siers, der ein­stim­ming von der Ver­samm­lung bestä­tigt wurde.

Zah­rah Weng­ler stell­te sich noch ein­mal als Bezirks-Jugend­re­fe­ren­tin vor und berich­te­te über den Lan­des­wett­be­werb Musik in klei­nen Grup­pen in Efer­ding, bei dem 7 Ensem­bles aus dem Bezirk ver­tre­ten waren. Im Rah­men des Bezirks­mu­sik­fes­tes mit Marschwer­tung fand ein Jugend-Krea­tiv­be­werb statt, an dem sechs Ensem­bles teil­nah­men. Erst­mals wur­den drei Prei­se ver­lie­hen: Beim Mar­schie­ren gewann das JBO Regau, in der Kate­go­rie Musi­ka­li­tät die Atter­la­ke’is und Punk­to Krea­ti­vi­tät die Haus­roo­kies. Rekord­ver­däch­ti­ge 195 Teil­neh­mer ver­buch­te das Jugend­re­fe­rat beim Musik-Camp in Lam­bach, der musi­ka­li­schen Feri­en­wo­che im Som­mer. Dabei wird in Ensem­bles und Orches­tern geprobt, wobei ein abwechs­lungs­rei­ches Frei­zeit­pro­gramm nicht zu kurz kommt.

Bezirks­stab­füh­rer Her­bert Bau­ern­feind berich­te­te, dass im Vor­jahr ein Stab­füh­rer-Grund­kurs sowie ein ‑Work­shop statt­fand. Bei der Marschwer­tung nah­men 49 Kapel­len teil. Er dank­te dem Musik­ver­ein Gam­pern für die pro­fes­sio­nel­le und top orga­ni­sier­te Aus­füh­rung des Bezirks­mu­sik­fes­tes. Im März fand bereits ein Stab­füh­rer-Anfän­ger­kurs statt, ein Work­shop ist für den 3 Mai geplant.

Im Bezirks­ka­pell­meis­ter­re­fe­rat kam es zu einer Ände­rung. Bkpm. Wal­ter Bal­din­ger leg­te mit der JHV sei­ne Tätig­keit zurück und über­gab das Amt an sei­nen Stv. Micha­el Lett­ner. Bal­din­ger bedank­te sich, dass er den Bezirk Vöck­la­bruck 16 Jah­re lang wei­ter­ent­wi­ckeln durf­te. Die­se ehren­amt­li­chen Arbeit war eine prä­gen­de, her­aus­for­dern­de aber schö­ne Berei­che­rung. Mit sei­nen Kol­le­gen Karl Brun­mayr, Micha­el Lett­ner und Manu­el Kof­ler hat­te er ein tol­les Team. Als klei­nes Geschenk erhielt Bal­din­ger eine Kari­ka­tur und wur­de von der Ver­samm­lung ein­stim­mig zum Ehren-Bezirks­ka­pell­meis­ter ernannt.

Neu­er Bezirks­ka­pell­meis­ter ist der Regau­er Micha­el Lett­ner, der seit 2015 sei­ne Hei­mat­ka­pel­le musi­ka­lisch lei­tet. Der gelern­te AHS-Leh­rer ist Mit­glied der Grup­pe Bras­sa­ran­ka und freut sich bereits, mit sei­nen bei­den Kol­le­gen den größ­ten Blas­mu­sik­be­zirk Öster­reichs musi­ka­lisch zu führen.

Er berich­te­te vom Grund­la­gen­kurs der Musik­no­ta­ti­on mit Bern­hard Holl, den erfolg­ten Früh­jahrs- und Herbst­klän­gen mit Anton-Bruck­ner-Preis­spiel, dem Gala­kon­zert mit dem BJO Vöck­la­bruck und der Brass­band OÖ im Jän­ner sowie dem Schnup­pern am Diri­gen­ten­pult mit 15 Teil­neh­mern. Im Herbst wird es einen neu­en EBO-Kurs an der LMS Regau geben.

Stv. Karl Brun­mayr kün­dig­te die Früh­jahrs- und Herbst­klän­ge an, bei denen es die­ses Mal einen eige­nen Bezirks­schwer­punkt geben wird. Im August fin­det wei­ters die Gedenk­ver­an­stal­tung “400 Jah­re Fran­ken­bur­ger Wür­fel­spiel” mit einem Gemein­schafts­or­ches­ter statt.

OÖBV Prä­si­dent-Stv. Roland Fell­ner bedank­te sich für die ehren­amt­li­chen Tätig­kei­ten in den Ver­ei­nen und wies auf die Ver­an­stal­tung “Best of Blas­mu­sik Aus­tria Tat­too” sowie “Let me enter­tain you” im Okto­ber in der Tips-Are­na hin.