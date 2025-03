Kunst­hand­werk gepaart mit einem unter­halt­sa­men Rah­men­pro­gramm in wun­der­schö­nem Ambi­en­te an der Traun erwar­tet Sie am Sams­tag, 29. und Sonn­tag, 30. März 2025 im Kul­tur­zen­trum ALFA Laa­kir­chen – Stey­rer­mühl. Schau­ko­chen, gezeig­tes Hand­werk und ein gro­ßes Kin­der­pro­gramm machen den Markt zum Aus­flugs­ziel für die gan­ze Familie.

Deko­ra­ti­ves für den Innen- und Außen­be­reich und viel öster­li­ches Brauch­tum, wie zum Bei­spiel die Kunst des Eier­ver­zie­rens oder das Backen von tra­di­tio­nel­lem Oster­ge­bäck, wird in den früh­lings­haft deko­rier­ten Sälen der alten Papier­fa­brik gezeigt. Bei der Son­der­aus­stel­lung zu den The­men „25 Jah­re Oster­ei­er­kunst & Batikei­er aus der Buko­wi­na“ sind wun­der­schön ver­zier­te Oster­ei­er zu bewun­dern. Die „Tan­zen­den Hasen“ und ein lus­ti­ges Oster­ge­winn­spiel bie­ten Unter­hal­tung für die gan­ze Fami­lie und wecken die Freu­de auf den Früh­ling und das Osterfest.

Kuli­na­ri­sches und musi­ka­li­sches Rahmenprogramm

Für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung sorgt an bei­den Tagen die „Köcker Musi“. Kuli­na­risch darf man sich auf gesun­de Früh­lings­ge­rich­te freu­en, die in der Schau­kü­che vor Ort frisch zube­rei­tet wer­den. Dane­ben ver­wöh­nen ört­li­che Anbie­ter die Gäs­te mit ver­schie­dens­ten Schmankerln.

Kin­der­pro­gramm mit Hasen­stall und Basteleien

Viel Spaß ver­spricht das umfang­rei­che Kin­der­pro­gramm. Die jun­gen Besucher/innen kön­nen sich beim Palm­bu­schen Bin­den, Eier ver­zie­ren oder beim Dru­cken krea­tiv aus­to­ben. Außer­dem war­ten eine Oster­ha­sen­back­stu­be, ein Hasen­stall und ein gro­ßer Erleb­nis­spiel­platz auf die Kinder.

Nähe­re Infos fin­den Sie unter www.laakirchen.at/ostermarkt

Öff­nungs­zei­ten:

Sams­tag, 29. März 2025,09:00 bis 18:00 Uhr

Sonn­tag, 30. März 2025, 09:00 bis 18:00 Uhr

Ein­tritt: € 5,00; Kin­der und Jugend­li­che bis 15 Jah­re frei.