Musik­ka­pel­len aus dem gesam­ten Bezirk Vöck­la­bruck sowie eine Gast­ka­pel­le aus Süd­ti­rol geben sich bei den Früh­jahrs­klän­gen 2025 des OÖBV Bezirks­ver­ban­des Vöck­la­bruck am Sams­tag, 26. und Sonn­tag, 27.April 2025 im Kul­tur­zen­trum Lenzing ihr Stell­dich­ein. Dabei prä­sen­tie­ren die teil­neh­men­den Orches­ter dem Publi­kum sowie der fach­kun­di­gen Jury im Rah­men von Kon­zert­wer­tungs­auf­trit­ten ein man­nig­fal­ti­ges, gehalt­vol­les und brei­tes Spek­trum des hei­mi­schen Blasmusikwesens.

Von gro­ßem Inter­es­se ist in die­sem Jahr der erst­ma­li­ge Bezirks­schwer­punkt. So ist in den Stu­fen A und B als drit­tes Stück eine Bear­bei­tung oder eine Kom­po­si­ti­on für Solo­in­stru­ment und Blas­or­ches­ter auf das Pro­gramm zu set­zen. Für die Stu­fe C sowie die Stu­fen­grup­pe D/E steht hin­ge­gen jeweils eine Erst­auf­füh­rung einer neu­en Kom­po­si­ti­on auf dem Pro­gramm. So wur­den sei­tens des Kapellmeister:innen-Referates Vöck­la­bruck spe­zi­ell für die Kon­zert­wer­tung neue Wer­ke in Auf­trag gege­ben bzw. ange­sto­ßen. Dabei wird es sehr inter­es­sant und span­nend, wie die Stü­cke jeweils inter­pre­tiert und dar­ge­bo­ten werden.

Eben­so inter­es­sant ist natür­lich auch die Rück­mel­dung der Jury zu den Dar­bie­tun­gen. Die­se erfolgt einer­seits im Zuge von spe­zi­el­len Feed­back­ge­sprä­chen (gesam­tes Orches­ter und Jury in einem sepa­ra­ten Raum ohne Publi­kum), ande­rer­seits durch eine offe­ne Bewer­tung der Jury mit Punk­ten samt Medail­len­ver­ga­be unmit­tel­bar nach der Orches­ter­dar­bie­tung im Wer­tungs­saal, der alle Besucher:innen gespannt bei­woh­nen können.

Die Früh­jahrs­klän­ge 2025 ver­ei­nen Kon­zert­er­leb­nis, Span­nung sowie Wei­ter­bil­dung und zäh­len zwei­fels­frei zu den blas­mu­si­ka­li­schen Höhe­punk­ten des Bezir­kes. Der Ein­tritt ist an bei­den Tagen frei (frei­wil­li­ge Spen­den wer­den aber ger­ne entgegengenommen).

Der Bezirks­ver­band Vöck­la­bruck freut sich schon jetzt auf die­ses beson­de­re Blas­mu­sik­wo­chen­en­de und dar­auf, zahl­rei­che Besucher:innen begrü­ßen zu dürfen.

Alle wei­te­ren detail­lier­ten Infor­ma­tio­nen unter: https://voecklabruck.ooe-bv.at

SAMS­TAG, 26. April 2025

14:30 Uhr: Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Ober­wang | Chris­ti­an Win­ter | Stu­fe C

15:15 Uhr: Bür­ger­mu­sik­ka­pel­le Mond­see | Dani­el Lag­an­da | Stu­fe C

16:00 Uhr: Musik­ver­ein Gam­pern | Johan­nes Friedl | Stu­fe B

JURY­PAU­SE

17:30 Uhr: Musik­ka­pel­le St. Loren­zen E.O. (Süd­ti­rol) | Jakob Augschöll | Stu­fe C

18:15 Uhr: Markt­mu­sik­ka­pel­le Fran­ken­burg | Micha­el Höch­furt­ner | Stu­fe C

19:00 Uhr: Markt­mu­sik­ka­pel­le See­wal­chen a. A. | Simon Zir­wig | Stu­fe D

19:50 Uhr: Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Fran­ken­burg | Alo­is Moos­leit­ner | Stu­fe C

20:35 Uhr: Markt­mu­sik Timel­kam | Chris­toph Eckl | Stu­fe D

SONN­TAG, 27. April 2025

11:50 Uhr: Musik­ver­ein Rüs­torf | Lukas Sal­fin­ger | Stu­fe B

12:30 Uhr: Jugend­or­ches­ter Gam­pern | Simon Schla­ger | Stu­fe J

13:00 Uhr: 1. OÖ. Huber­tus­mu­sik­ka­pel­le Att­nang-Puch­heim | Karl Brun­mayr | Stu­fe B

13:40 Uhr: Musik­ka­pel­le Wei­ßen­kir­chen i. A. | Flo­ri­an Wagen­e­der | Stu­fe C

14:25 Uhr: Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Pön­dorf | Roland Kast­ner | Stu­fe C

15:10 Uhr: Musik­ver­ein Werks­ka­pel­le Lenzing | Man­fred Röh­rer | Stu­fe D