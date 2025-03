Vom 17.03.2025 bis 22.03.2025 fand in Fran­ken­burg die all­jähr­li­che Maschi­nis­ten Grund­aus­bil­dung statt. In drei Aus­bil­dungs­ta­gen lern­ten die 48 Teil­neh­mer sowohl theo­re­ti­sche als auch prak­ti­sche Fer­tig­kei­ten, die für die Tätig­keit als Maschi­nist im Feu­er­wehr­ein­satz erfor­der­lich sind. Am ers­ten Abend wur­den alle theo­re­ti­schen The­men im Lehr­saal bespro­chen. Am Mitt­woch­abend ging es erst­mals in die Pra­xis, jedoch zunächst im Tro­cken­be­trieb in der Fahr­zeug­hal­le. Am Sams­tag, bei der Nass­pra­xis, konn­ten die Teil­neh­mer ihr Wis­sen und Kön­nen unter Beweis stel­len. Es wur­den diver­se Feh­ler in der Saug­lei­tung und Pum­pe ein­ge­baut, die von den Teil­neh­mern beho­ben wer­den muss­ten. Zudem wur­den auch eine Was­ser­för­de­rung sowie ver­schie­de­ne Prü­fun­gen der Pum­pe durch­ge­führt. Zum Abschluss wur­de eine klei­ne Wis­sens­über­prü­fung abge­hal­ten, die von allen Teil­neh­mern posi­tiv bestan­den wurde.

Ein beson­de­rer Dank gilt Haupt­brand­in­spek­tor des Fach­diens­tes Alo­is Donin­ger und sei­nem acht­köp­fi­gen Aus­bil­der­team, die die­se Aus­bil­dung wie immer bes­tens orga­ni­siert und durch­ge­führt haben. Eben­falls ein gro­ßer Dank an die Feu­er­wehr Fran­ken­burg für die Bereit­stel­lung der Aus­bil­dungs­stät­te sowie an alle Feu­er­weh­ren, die die­se Aus­bil­dung mit ihren Gerät­schaf­ten unter­stützt haben. Nur so kön­nen wir eine qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge und viel­fäl­ti­ge Aus­bil­dung ermöglichen.