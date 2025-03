Ein 51-Jäh­ri­ger aus dem Bezirk Gmun­den soll über Jahr­zehn­te hin­weg Can­na­bis ange­baut haben. Nach einer Haus­durch­su­chung wur­de er fest­ge­nom­men – die Ermitt­lun­gen sind nun abgeschlossen.

Am 17. Jän­ner 2025 durch­such­ten Ermitt­ler des Lan­des­kri­mi­nal­am­tes Ober­ös­ter­reich das Haus des Tat­ver­däch­ti­gen in Bad Ischl. Vor­aus­ge­gan­gen waren ver­trau­li­che Hin­wei­se, wonach der Mann eine Can­na­bis­auf­zucht betrei­ben soll. Im Kel­ler fan­den die Beam­ten eine akti­ve Plan­ta­ge, wäh­rend in den Wohn­räu­men getrock­ne­te Can­na­bis­blü­ten sowie Sucht­gif­tu­ten­si­li­en sicher­ge­stellt wur­den. Der Ertrag des letz­ten Anbau­zy­klus betrug rund 720 Gramm rauch­fer­ti­ges Cannabiskraut.

Jahrzehntelanger Drogenanbau

Die Ermitt­lun­gen erga­ben, dass der 51-Jäh­ri­ge zwi­schen 1994 und 2025 ins­ge­samt rund 20 Kilo­gramm Can­na­bis erzeugt haben soll. Tei­le davon kon­su­mier­te er selbst, ande­re Men­gen wur­den an min­des­tens acht bekann­te Abneh­mer verkauft.

Geständnis widerrufen

Wäh­rend der Beschul­dig­te anfäng­lich umfas­send gestän­dig war, revi­dier­te er sei­ne Aus­sa­gen spä­ter vor Gericht – ins­be­son­de­re hin­sicht­lich der Gesamt­men­ge und des Tat­zeit­raums. Die Staats­an­walt­schaft Wels hat am 25. Febru­ar 2025 eine Ankla­ge gegen ihn eingebracht.

Quel­le: LPD OÖ