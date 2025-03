BAD ISCHL. Ende März war es soweit! 23 Absol­ven­tIn­nen der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz fei­er­ten ihren Abschluss an der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Bad Ischl.

21 Damen und 2 Her­ren haben ihre Aus­bil­dung zur/zum Pfle­ge­fach­as­sis­ten­tIn (kurz PFA) erfolg­reich abge­schlos­sen. Beson­ders erfreu­lich: 14 Absol­ven­tIn­nen erziel­ten einen „aus­ge­zeich­ne­ten Erfolg“ und 6 Absol­ven­tIn­nen einen „guten Erfolg“.

In einer fei­er­li­chen Zere­mo­nie wur­den die Diplo­me über­reicht und die Absol­ven­tIn­nen wur­den gebüh­rend gefeiert.

Wich­ti­ge Ver­stär­kung für das Salzkammergut

Nach ihrem Abschluss wer­den 15 der Absol­ven­tIn­nen das Pfle­ge­team am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum in Bad Ischl und Vöck­la­bruck ver­stär­ken. Die übri­gen Absol­ven­tIn­nen star­ten ihre Kar­rie­re in ver­schie­de­nen Kran­ken­häu­sern, Alten­hei­men oder ande­ren Ein­rich­tun­gen im extra­mu­ra­len Bereich, also bei medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Dienst­leis­tun­gen, die außer­halb eines Kran­ken­hau­ses stattfinden.

Wenn auch Sie Inter­es­se an der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz-Aus­bil­dung haben, dann bewer­ben Sie sich am bes­ten gleich. Aktu­ell läuft die Bewer­bungs­zeit in Bad Ischl und Gmun­den mit dem Kurs­start im Okto­ber 2025. Mehr zu den Bewer­bungs­zei­ten und Vor­rau­set­zun­gen auf www.ooeg.at/pflegeausbildung