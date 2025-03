Die Nach­wuchs­teams der Bad Isch­ler Flo­or­bal­ler fie­bern den mit Span­nung erwar­te­ten Spiel­ta­gen am 05. und 06. April ent­ge­gen. Es sind dies nicht nur ihre Heim­spie­le, bei denen die Isch­ler auch als Gast­ge­ber fun­gie­ren. An den bei­den Tagen fin­det das Qua­li­fi­ka­ti­ons­tur­nier zur Öster­rei­chi­schen Meis­ter­schaft sowie der Final­tag in der OÖ-Liga der U16 statt. Ein­mal mehr die Chan­ce, Erfol­ge ein­zu­fah­ren und regio­nal wie natio­nal zu zei­gen, dass die TOP Plat­zie­run­gen in sämt­li­chen Alters­klas­sen unter­des­sen nur über die Bad Isch­ler Flo­or­bal­ler führen.

Spit­zen­er­geb­nis­se wie die Lan­des­meis­ter­ti­tel der Bad Isch­ler U12 und U14 Flo­or­ball­teams sowie der drit­te Platz der U10 Mann­schaft und die Qua­li­fi­ka­ti­on für die Final­run­de in der Klein­feld-Bun­des­li­ga sind ein­drück­li­cher Beleg für die erfolg­reich gelei­te­te Ver­eins­ar­beit in der Sek­ti­on Flo­or­ball der SU Bad Ischl. Die­se Erfolgs­ge­schich­te hält seit mitt­ler­wei­le 10 Jah­ren an und trägt mit den Meis­ter­ti­teln und Spit­zen­plat­zie­run­gen aller Nach­wuchs­teams sicht­ba­re Früch­te. 300 Kin­der und Erwach­se­ne bewegt der Ver­ein, sport­lich und emo­tio­nal, wird vor allem bei den kom­men­den Spiel­ta­gen der Flo­or­bal­ler zu Hau­se mit vie­len Fans gerechnet.

Gespielt wird am 05. und 06. April ab 09.00 Uhr in der Turn­hal­le der Mit­tel­schu­le Strobl.

Beflü­gelt ist die Isch­ler Flo­or­ball Com­mu­ni­ty auch durch die jüngs­ten Erfol­ge des U14 Teams, das sich am Sams­tag mit allen gewon­ne­nen Spie­len zum Ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­meis­ter kür­te. Ein wei­te­rer Grund zur Freu­de: Seit heu­er führt der Ver­ein eige­ne Damen­mann­schaf­ten aus deren U14 Team zwei Mäd­chen ins U19 Damen Natio­nal­team ein­be­ru­fen wurden.

Kon­se­quen­te ehren­amt­li­che Nach­wuchs­ar­beit führt zum Erfolg

Die Erfol­ge geben der lang­jäh­ri­gen und mit viel Enga­ge­ment und Herz­blut geführ­ten Arbeit des Trai­ner­teams rund um Urban Lai­mer und Mar­kus Kie­nes­ber­ger eine Sicht­bar­keit und heben das seit Jah­ren ste­tig stei­gen­de Inter­es­se am Flo­or­ball Sport wei­ter an. Seit Bestehen wächst die Mit­glie­der­zahl des Ver­eins kon­ti­nu­ier­lich und neue Aktio­nen wie die Schul­meis­ter­schaf­ten, die der Ver­ein heu­er erst­mals initi­iert und orga­ni­siert, wer­den für neu­en Zuspruch und inter­es­sier­te Talen­te sor­gen. Am 03. April spie­len die Mit­tel­schu­len ab 14.00 Uhr in Strobl um den Titel des OÖ Schul­meis­ters und am 15. Mai grei­fen ab 08.00 Uhr die Kin­der der Volks­schu­len im Gym­na­si­um Bad Ischl zum Schlä­ger und spie­len ihre Meis­ter aus.

www.ballartisten.at