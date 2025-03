Mag. Klaus Rein­gru­ber von BlueS­ky Wet­ter­ana­ly­sen hielt über Ein­la­dung des Isch­ler Lions Clubs einen span­nen­den und höchst inter­es­san­ten Vor­trag über die Aus­wir­kun­gen des Kli­ma­wan­dels auf das Salzkammergut.

Der aus Gmun­den stam­men­de Meteo­ro­lo­ge Klaus Rein­gru­ber betreibt mit einem Part­ner den pri­va­ten Wet­ter­dienst BlueS­ky. Die­se Fir­ma erstellt Wet­ter­pro­gno­sen, Ana­ly­sen und Gut­ach­ten sowie wis­sen­schaft­li­che Arbei­ten. Kun­den sind Ener­gie­un­ter­neh­men, Win­ter­diens­te, die Land­wirt­schaft, Event­ver­an­stal­ter, Berg­stei­ger, die Brau­bran­che, Hüt­ten­wir­te oder Was­ser­sport­ler. Auf Bestel­lung kann für jedes pri­va­te Fest eine punkt­ge­naue Wet­ter­pro­gno­se erstellt werden.

Seit 18 Jah­ren arbei­ten Klaus Rein­gru­ber und sein Team am Dach­stein­glet­scher, ver­misst, kar­tiert und ana­ly­siert die Ver­än­de­run­gen des öst­lichs­ten und kleins­ten Alpen­glet­schers. Waren es vor 18 Jah­ren noch 3,5 km² Eis­flä­che, so sind es heu­te nur mehr 2,2 km², der durch­schnitt­li­che jähr­li­che Eis­di­cken­ver­lust beträgt 1,5m, im Jahr 2024 hat der Hall­stät­ter Glet­scher erschre­cken­de 125 m an Län­ge verloren.

Die Lions hat­ten zu die­sem Abend auch die benach­bar­ten Ser­vice­clubs sowie alle am The­ma Inter­es­sier­ten gela­den, erfreu­lich stark war die Dele­ga­ti­on der Isch­ler Berg­ret­tung. Nach höchst inter­es­san­ten Aus­füh­run­gen stand der Refe­rent noch lan­ge für Dis­kus­si­on und Fra­gen zur Verfügung.

Ernüch­tern­des Fazit: Der Kli­ma­wan­del beschleu­nigt sich immer mehr, das 1,5°-Klimaziel des Pari­ser Abkom­mens ist längst über­schrit­ten, wir sind im Alpen­raum bereits bei 2° durch­schnitt­li­cher Tem­pe­ra­tur­er­wär­mung ange­langt. Damit steht fest: der Dach­stein wird in abseh­ba­rer Zeit eis­frei sein, beim momen­ta­nen Tem­po der Schmel­ze dürf­te dies bereits um 2040 ein­tre­ten. Unse­re Enkerl wer­den wohl das berühm­te Foto vom Gos­au­see aus nicht mehr machen kön­nen! Lions Prä­si­dent Andre­as Wie­der dank­te Klaus Rein­gru­ber ganz herz­lich für sei­nen span­nen­den Vortrag.