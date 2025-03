Im Gast­haus „Urz’n“ am Gmund­ner­berg fand am Frei­tag 7.3.2025 die 155. Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Feu­er­wehr Alt­müns­ter statt. Mit der Begrü­ßung der Ehren­gäs­te begann Kom­man­dant ABI Chris­ti­an Gru­ber mit sei­nen Aus­füh­run­gen. Anwe­send waren Bgm. Mar­tin Pel­zer und Vizebgm. Bern­hard Moser Gemein­de Alt­müns­ter, Abschnitts­komm. BR Jür­gen Weiß­mann, E‑OBR Robert Ben­da, von der Part­ner­feu­er­wehr Gei­sel­hö­ring Bay­ern 1. Vor­stand Wastl Hans­bau­er, Stv. Mar­tin Eng­ho­fer, KommStv. Ste­fan All­mayr und Ehren KBI Wer­ner Schmit­zer. Anwe­send waren auch die Komm.Kollegen aus dem Pflicht­be­reich mit HBI Josef Leit­ner Neun­kir­chen (in Dop­pel­funk­ti­on als Kdt. und stell­ver­tre­tend für NR und Vizebgm. Eli­sa­beth Feicht­in­ger, die heu­te wie­der im Par­la­ment ange­lobt wur­de), HBI Chris­ti­an Spies­ber­ger Reindl­mühl und ent­schul­digt war HBI Gün­ter Raf­fels­ber­ger FF Eben. Natür­lich mit­ein­ge­schlos­sen waren alle Ehren­dienst­gra­de, Feu­er­wehr­ka­me­ra­din­nen und Kame­ra­den und beson­ders die zahl­rei­che Feuerwehrjugend.

Nach dem Toten­ge­den­ken brach­te der Kas­sen­füh­rer sei­nen Bericht vor. Für sei­ne tadel­lo­se Arbeit, die auch durch die Kas­sen­prü­fung bis auf den letz­ten Cent feh­ler­frei geprüft wur­de, wur­de der Kas­sier und die Voll­ver­samm­lung auch ein­stim­mig ent­las­tet und anschlie­ßend neue Kas­sen­prü­fer bestellt.

Komm. Chris­ti­an Gru­ber berich­te­te anschlie­ßend über das ver­gan­ge­ne Jahr 2024. Das ver­gan­ge­ne Jahr war ein eher durch­schnitt­li­ches Ein­satz­jahr mit einem breit gefä­cher­ten Ein­satz­spek­trum. Das ging von vie­len tech­ni­schen Berei­chen mit eini­gen schwe­ren Ver­kehrs­un­fäl­len, lei­der auch mit Men­schen­ret­tun­gen, eine gro­ße Anzahl von Fahr­zeug­ber­gun­gen im Pflicht­be­reich und auch mehr­mals mit dem Spe­zi­al­fahr­zeug WLF außer­halb des Pflicht­be­rei­ches. Meh­re­re Haus­brän­de mit einem grö­ße­ren Dach­stuhl­brand, eini­gen Glimm­brän­den und einem nicht all­täg­li­chen Ein­satz mit Stich­wort „Brand auf Aus­flugs­schiff“, der aber rela­tiv rasch unter Kon­trol­le gebracht wur­de. Mit 24 Brand­ein­sät­zen, 129 tech­ni­sche Ein­sät­zen, dar­un­ter auch 28 Ele­men­tar­ereig­nis­se, 13 Men­schen in Not, 34 Wes­pen­ein­sät­zen und 9 Ölein­sät­zen war die Mann­schaft der FF Alt­müns­ter gehö­rig gefor­dert. Ins­ge­samt leis­te­ten die Kameraden/innen über 11.600 Stun­den im Feu­er­wehr­dienst Altmünster.

Die per­fek­te Zusam­men­ar­beit hat sich auch Mit­te Sep­tem­ber 2024 bei den Ein­sät­zen im Hoch­was­ser­be­reich gezeigt, der meh­re­re Tage die Feu­er­weh­ren beschäf­tig­te. Auch im Bereich Aus­bil­dung wur­den fast 4300 Stun­den auf­ge­wen­det und vie­len Prü­fun­gen abge­schlos­sen. Mit­te des Jah­res konn­te die FF Alt­müns­ter auch jubeln, da wur­de das neue Kom­man­do­fahr­zeug und das neue TLF 4000 aus­ge­lie­fert. Das neue Tank­lösch­fahr­zeug spielt alle Stü­cke zum The­ma Brand­schutz und hat auch schon wert­vol­le Diens­te geleis­tet. Beson­ders erfreu­lich ist der ste­ti­ge Zuwachs im Bereich Jugend­grup­pe. Ins­ge­samt 20 Mädels und Bur­schen wer­den betreut und im Feu­er­wehr­we­sen ein­ge­schult. Mit Wis­sens­test, Jugend­be­wer­ben und Übun­gen wird das Erlern­te getes­tet und wei­ter ver­tieft. Bei der Jugend­grup­pe hat beson­ders das Jugend­la­ger in Vorch­dorf blei­ben­den Ein­druck hin­ter­las­sen, ja der Ruf „soll­te jedes Jahr sein“ kann lei­der auf­grund des rie­si­gen Auf­wan­des nicht erfüllt wer­den. Geplant wäre ein Jugend­tref­fen mit der Jugend­feu­er­wehr in Gei­sel­hö­ring. Chris­ti­an Gru­ber bedank­te sich am Schluss sei­ner Aus­füh­rung herz­lich bei allen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, der Gemein­de Alt­müns­ter mit allen Betei­lig­ten, bei den Ein­satz­or­ga­ni­sa­tio­nen, dem Lan­des­kom­man­do und den umlie­gen­den Feu­er­weh­ren für die rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit und Unter­stüt­zung und natür­lich auch bei der Bevöl­ke­rung für die Unterstützung.

Als nächs­te Tages­punk­te kamen der Schrift­füh­rer, Zeug­wart und Jugend­be­treu­er zu Wort und wur­den für ihre Aus­füh­run­gen mit Applaus bedacht. Natür­lich gab es auch Beför­de­run­gen und Urkun­den mit Medail­len für 25, 30, und 50 Jah­re bei der FF Alt­müns­ter, die von Bgm. Mar­tin Pel­zer, BR Jür­gen Weiß­mann und dem Kom­man­do durch­ge­führt und über­ge­ben wur­den. Gegen Ende der JHV rich­te­ten die Ehren­gäs­te noch loben­de Wor­te und auch eini­ge kri­ti­sche Gesichts­punk­te an die All­ge­mein­heit und Poli­tik, die oft das Leben und die Arbeit in der Feu­er­wehr mas­siv erschwe­ren. Mit einer Ein­la­dung zum Abend­essen durch Bgm. Mar­tin Pel­zer konn­te die 155. Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Feu­er­wehr Alt­müns­ter been­det werden.