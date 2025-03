Das jun­ge Schi­ta­lent Bene­dikt Hein­rich vom SC Neu­kir­chen sieg­te bei den ober­ös­ter­rei­chi­schen Lan­des­schü­ler­meis­ter­schaf­ten im Schi­lauf am Wochen­en­de in Gos­au in der Schü­ler­klas­se 1 im Super G.

Der drei­zehn­jäh­ri­ge Bene­dikt Hein­rich sieg­te im Super G, wur­de im Rie­sen­tor­lauf ganz knapp hin­ter dem Zweit- und Dritt­plat­zier­ten Vier­ter und im Sla­lom fünft­bes­ter Ober­ös­ter­rei­cher. Dazu beleg­te er in der Kom­bi­na­ti­on den zwei­ten Platz in der Schü­ler 1 und in der Gesamt­wer­tung aller Schü­ler in der Kom­bi­na­ti­on wur­de er Vierter.

Der Schi­klub­ob­mann Dani­el Huf­nagl freut sich über den Erfolg und gra­tu­liert herzlich.