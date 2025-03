Am 27. Febru­ar wur­de ein Bud­get-Gemein­de­rat der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter abge­hal­ten, in der mehr­heit­lich das Bud­get für das Jahr 2025 beschlos­sen wer­den konn­te. Es ent­hält wich­ti­ge Wei­chen­stel­lun­gen für die zukünf­ti­ge Ent­wick­lung der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter, wie z. B. die Finan­zie­rung des Zu- und Umbaus des Kin­der­gar­tens Alt­müns­ter und die Ver­kehrs­be­ru­hi­gung rund um das Schul­zen­trum in Neu­kir­chen. Die zuvor geplan­te Gemein­de­rats­sit­zung für März wur­de auf­grund der Vor­ver­le­gung der Sit­zung und Abhand­lung vie­ler ande­rer nöti­ger Beschlüs­se somit hinfällig.

Die Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter befin­det sich auf­grund der wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lun­gen der letz­ten Jah­re aktu­el­le im Här­te­aus­gleich, was mitt­ler­wei­le auf mehr als 200 ober­ös­ter­rei­chi­sche Gemein­den zutrifft. Ohne einem ordent­lich beschlos­se­nen Bud­get durch den Gemein­de­rat, wür­de die Gemein­de nicht wirt­schaf­ten kön­nen und immer noch mit einem „Bud­get­pro­vi­so­ri­um“ arbei­ten, wel­ches die Hand­lungs­fä­hig­keit der Gemein­de mas­siv ein­schränkt. Bevor die Sit­zung am 27. Febru­ar statt­fin­den konn­te, muss­te die Markt­ge­mein­de die Bud­get­prü­fung durch die Bezirks­haupt­mann­schaft und das Land Oö. abwar­ten. Nach der posi­ti­ven Beur­tei­lung durch das Land Oö. und der Abhal­tung einer Regie­rungs­sit­zung, konn­te der Bud­get-Gemein­de­rat durch­ge­führt und das Bud­get für 2025 beschlos­sen werden.

Begrenz­te finan­zi­el­le Mit­tel best­mög­lich einsetzen

„Wir haben in die­ser Zeit vie­le Gesprä­che mit regio­na­len Insti­tu­tio­nen geführt, weil Ein­spa­run­gen meis­tens auf wenig Begeis­te­rung sto­ßen. Aber auch das bringt die Ver­ant­wor­tung als Bür­ger­meis­ter mit sich. Vor­ran­gi­ges Ziel ist jetzt, die vor­han­de­nen bud­ge­tä­ren Mit­tel mit dem höchst­mög­li­chen Effekt für die hei­mi­sche Bevöl­ke­rung ein­zu­set­zen“, erklärt Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. Kon­kret bedeu­tet das z. B. Preis­stei­ge­run­gen bei den Ein­tritts­kar­ten im Solar­bad aus­zu­set­zen, um Fami­li­en damit zu ent­las­ten. Im Umkehr­schluss wer­den bestimm­te Pro­jek­te und Anschaf­fun­gen redu­ziert, um den wesent­li­chen Auf-gaben der Gemein­de nach­kom­men zu können.

Prio­ri­tä­ten: Bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen, Hoch­be­häl­ter & Feuerwehren

In den nächs­ten Mona­ten und Jah­ren wer­den der Zu- und Umbau des Kin­der­gar­tens und die Sanie­rung von Schu­len, die Errich­tung des Hoch­be­häl­ters zur Ver­sor­gungs­si­cher­heit mit Was­ser für mehr als die Hälf­te der Bevöl­ke­rung Alt­müns­ters und die Sanie­rung sowie der Umbau der Feu­er­wehr­häu­ser höchs­te Prio­ri­tät haben. Zur Sicher­heit der Schul­kin­der im Schul­zen­trum Neu­kir­chen soll zu gewis­sen Zei­ten eine „Schul­stra­ße“ erlas­sen wer­den. „Wei­ters ste­hen auch die Erhal­tung der vor­han­de­nen Infra­struk­tur, sowie die Ein­satz­fä­hig­keit des Wirt­schafts­ho­fes an vor­ders­ter Stel­le“, so Bür­ger­meis­ter Pelzer.

Kin­der­gar­ten Alt­müns­ter: Ver­kaufs­er­trag der „Markt­stra­ße 30“ wür­de Zubau finanzieren

Das Wirt­schafts­haus der Markt­ge­mein­de in der Markt­stra­ße 30 beschert einen jähr­li­chen Ver­lust von knapp € 80.000,00. Das Pro­jekt stammt aus dem Jahr 2017, wo die­se weit­rei­chen­den Fol­gen nicht durch­dacht wur­den. Heu­er geht das Gebäu­de in der Markt­stra­ße 30 in Ver­kauf und mit dem Ertrag hät­te die Markt­ge­mein­de die nöti­gen Eigen­mit­tel für den Zubau des Kin­der­gar­tens in Alt­müns­ter bei­sam­men. Bei einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von € 5,5 Mio. könn­te die­ses Vor­ha­ben ohne neue Schul­den rea­li­siert werden.

Auch redu­ziert sich dadurch die hohe Dar­lehns­last der Markt­ge­mein­de, wel­che neue Pro­jek­te der­zeit unmög­lich macht. Dar­aus resul­tie­ren auch weni­ger Ein­schnit­te bei der Unter­stüt­zung für Ver­ei­ne im Jahr 2026. Eines bleibt jedoch unum­gäng­lich: Ohne dem Ver­kauf des Wirt­schafts­ge­bäu­des in der Markt-stra­ße 30 kann der Kin­der­gar­ten nicht saniert und erwei­tert wer­den. „Ich sehe hier die Dring­lich­keit von über 10 Grup­pen und über 200 Kin­der­be­treu­ungs­plät­zen höher als 5 Miet­woh­nun­gen (zum Teil geför­dert) mit einem jähr­li­chen Abgang im fünf­stel­li­gen Bereich“, so der Bürgermeister.

Pfle­ge­kräf­te & Ausblick

Auf­grund des star­ken Per­so­nal­man­gels im Pfle­ge­be­reich soll künf­tig auf das Pfle­ge­per­so­nal­kon­tin­gent des Lan­des Oö. zuge­grif­fen wer­den und Pfle­ge­kräf­te aus Dritt­staa­ten auf­ge­nom­men wer­den können.