Bad Ischl, 18. März 2025 – Der ers­te Diplom­ar­bei­ten-Kon­gress der HAK Bad Ischl, der am 18. März 2025 in der Trink­hal­le Bad Ischl statt­fand, war ein gro­ßer Erfolg. Orga­ni­siert von den vier­ten Jahr­gän­gen des Schwer­punkts Sport- und Event­ma­nage­ment (SEM) unter der Lei­tung von Mag. Otto Aham­mer, bot die Ver­an­stal­tung den Maturant*innen die Mög­lich­keit, ihre Abschluss­ar­bei­ten in einem pro­fes­sio­nel­len Rah­men zu präsentieren.

Zu den zahl­rei­chen Gäs­ten gehör­ten unter ande­rem Bad Ischls Bür­ger­meis­te­rin, Ines Schil­ler, der Bür­ger­meis­ter von Bad Goi­sern, Leo­pold Schil­cher, der Bür­ger­meis­ter von Gmun­den, Ste­fan Krapf, sowie Andre­as Prom­ber­ger, Lei­ter der WKO-Geschäfts­stel­le in Bad Ischl und Absol­vent der HAK Bad Ischl. Die­se und vie­le wei­te­re Besu­che­rin­nen infor­mier­ten sich an den Mes­se­stän­den der Matu­ran­tin­nen über deren inno­va­ti­ven und pra­xis­ori­en­tier­ten Diplomarbeiten.

„Die­ser Kon­gress zeigt das gro­ße Enga­ge­ment unse­rer Schü­le­rin­nen und Schü­ler und stärkt die Ver­bin­dung zur regio­na­len Wirt­schaft“, sag­te Direk­to­rin Susan­ne Mayr. Sie lob­te die hohe Qua­li­tät der prä­sen­tier­ten Arbei­ten und hob her­vor, dass die Ver­an­stal­tung erneut die pra­xis­na­he Aus­bil­dung und Inno­va­ti­ons­kraft der HAK Bad Ischl unter Beweis stellte.

Die gelun­gen orga­ni­sier­te Ver­an­stal­tung bot nicht nur eine aus­ge­zeich­ne­te Platt­form für die Matu­ran­tin­nen, ihre Fähig­kei­ten und Pro­jek­te zu prä­sen­tie­ren, son­dern för­der­te auch den Aus­tausch mit der regio­na­len Wirt­schaft. Die Besu­che­rin­nen zeig­ten sich beein­druckt von den krea­ti­ven Ideen und den pro­fes­sio­nel­len Prä­sen­ta­tio­nen der Schü­le­rin­nen und Schüler.

Die HAK Bad Ischl bedankt sich bei allen Besucher*innen für ihr Kom­men und freut sich bereits auf die nächs­te Aus­ga­be des Diplom­ar­bei­ten-Kon­gres­ses im kom­men­den Jahr.