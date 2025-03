VÖCK­LA­BRUCK: Am 15. und 16. März laden die kfb-Frau­en (Katho­li­sche Frau­en­be­we­gung) von Vöck­la­bruck zur all­jähr­li­chen Sup­pen­ak­ti­on zum Fami­li­en­fast­tag der katho­li­schen Frau­en­be­we­gung ein.

Nach allen Got­tes­diens­ten und am Sams­tag- Fri­schemarkt (15. 3. am Stadt­platz Vöck­la­bruck) kön­nen Sup­pen im Glas gegen eine Spen­de für Frau­en in Kolum­bi­en mit­ge­nom­men werden.

In der Ent­wick­lungs­zu­sam­men­ar­beit des Ver­eins Akti­on Fami­li­en­fast­tag der Katho­li­schen Frau­en­be­we­gung ste­hen im Jahr 2025 Frau­en in Kolum­bi­en im Vordergrund.

Da wir als glo­ba­le Gemein­schaft durch unse­ren Lebens­stil in Öster­reich an den Umwelt­be­din­gun­gen in Kolum­bi­en betei­ligt sind, tra­gen wir Ver­ant­wor­tung für unse­re Mit­men­schen und die Frau­en im glo­ba­len Süden.

Tei­len ist der Aus­druck unse­rer Solidarität!