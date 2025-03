In der Faschings­wo­che ging es am BG/BRG Bad Ischl wie­der fröh­lich zu. Schon am Mon­tag erschie­nen ers­te bun­te Kos­tü­me im Unter­richt und am Diens­tag zeig­te sich die gan­ze Schu­le aus­ge­las­sen. Die Schüler:innenvertretung stell­te an die­sem Tag eine groß­an­ge­leg­te Faschings­fei­er für alle Klas­sen auf die Bei­ne. Mit viel Musik und Hur­ra waren die Schüler:innen auf­ge­for­dert, bei lus­ti­gen Geschick­lich­keits­auf­ga­ben ihre Klas­se zu ver­tre­ten, um am Schluss die „bes­te“ Klas­se des Jahr­gangs zu küren. Zuerst wur­de durch Dezi­bel­mes­sung des Bei­falls das krea­tivs­te Kos­tüm prä­miert und dann bei Rei­se-nach-Jeru­sa­lem, Tau­zie­hen, „Radl­bock­fah­ren“ und ande­ren Bewer­ben gewett­ei­fert. Am Schluss gab es Krap­fen für alle! Ein gelun­ge­ner Faschingshöhepunkt!