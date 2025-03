Am Vor­mit­tag des Fasching­diens­tags war der Gemein­de­vor­platz in Alt­müns­ter Zen­trum von Mas­ken aller Art. Der Kin­der­gar­ten und die Schu­len gaben bei strah­len­dem Son­nen­schein Vor­füh­run­gen zum Bes­ten und wur­den dafür von Vize­bür­ger­meis­ter Bern­hard Moser mit Süßig­kei­ten und Krap­fen belohnt. Zusätz­lich schenk­ten Mit­ar­bei­ter der Gemein­de Geträn­ke gegen frei­wil­li­ge Spen­den aus. Dabei kamen 690 € zusam­men, die gänz­lich auf das Hilfs­fondkon­to ein­be­zahlt werden.

„Ohne dem Enga­ge­ment der Kin­der und Päd­ago­gin­nen wäre der Faschings­diens­tag nicht das, was er ist: Ein High­light in unse­rer Gemein­de“, betont Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer, der gleich nach Beginn der Fei­er­lich­kei­ten in Alt­müns­ter wei­ter nach Neu­kir­chen fuhr, um auch dort Kin­der­gar­ten und Schu­len zu begrü­ßen. Die Groß­zü­gig­keit der Bür­ger Alt­müns­ters zeig­te sich an die­sem Tag wie­der deut­lich: Ins­ge­samt kamen 690 € an frei­wil­li­gen Spen­den zusam­men. Der gesam­te Betrag wird nun auf das Hilfs­fondkon­to der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ein­be­zahlt. Damit kann Men­schen aus Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl, denen es finan­zi­ell nicht so gut geht, schnell und unkom­pli­ziert gehol­fen werden.

Sie befin­den sich aktu­ell in einer finan­zi­el­len Not­la­ge? Eva Situk vom Sozi­al­re­fe­rat fin­det mit Ihnen eine Lösung: 07612/87 611–229.