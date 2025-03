Fix­punkt der Faschingsnarren

Wie alle Jah­re lie­ßen sich die vie­len Faschings­nar­ren den Fix­punkt im Isch­ler Fasching nicht ent­ge­hen. Es wur­de von 12:00 Uhr Mit­tag weg, bis in die Nacht hin­ein, in und um die ASKÖ-Stock­schüt­zen­hal­le in der Eng­lei­ten­stra­ße, aus­ge­las­sen gefeiert.

Gro­ßes Dan­ke von der HFW Bad Ischl

Der rei­bungs­lo­se Ablauf der Ver­an­stal­tung ist nicht selbst­ver­ständ­lich, das weiß der Orga­ni­sa­ti­ons­chef HBI Han­nes Stibl wohl am Bes­ten! „Es braucht eine Viel­zahl an Hel­fer. Die­se stam­men zum Groß­teil aus den eige­nen Rei­hen, aber auch unse­ren Ange­hö­ri­gen und Freun­den. Der Ein­satz unse­rer Part­ne­rin­nen ist hier nicht außer Acht zu las­sen, denn mehr­mals im Monat las­sen wir sie im Ein­satz­fall zu Hau­se sie allei­ne zurück, um ande­ren zu hel­fen! Dane­ben braucht es ver­läss­li­che Part­ner, Lie­fe­ran­ten bzw. Fir­men, wel­che uns mate­ri­ell unter­stüt­zen und nicht zu ver­ges­sen die vie­len Spon­so­ren. Und wären dann nicht die vie­len Besu­cher, dann wäre Alles völ­lig umsonst! Daher möch­ten wir uns bei allen, wel­che den Sire­nen­ball in wel­cher Form auch immer, unter­stütz­ten recht herz­lich bedan­ken!“, so ein sicht­lich erleich­ter­ter Han­nes Stibl. Denn seit Mon­tag­mit­tag sind die gro­ßen Auf­räum­ar­bei­ten abge­schlos­sen: „Jetzt beginnt die fina­le Pha­se des Faschings auch für uns so rich­tig, mit dem Höhe­punkt Faschings­um­zug am Diens­tag um 14:00 Uhr in der Innenstadt!“

Ein paar Arbeits­schich­ten ste­hen noch an

Wei­te­re Arbeits­schich­ten sind im Nach­hin­ein aber noch not­wen­dig, bis alles wie­der an sei­nem Platz ist. Dann kehrt bis in den Spät­herbst 2025 Ruhe ein, bis die Vor­be­rei­tun­gen für den 17. Sire­nen­ball am Faschings­sonn­tag, 15. Febru­ar 2026 starten.

Finan­zi­el­le Mit­tel für Fahr­zeug­an­schaf­fung und Neu­bau Fahrzeughalle

Die beim Sire­nen­ball ein­ge­nom­men finan­zi­el­len Mit­tel wer­den aus­schließ­lich für die Anschaf­fung von ein­satz­not­wen­di­gem Mate­ri­al und Gerät ver­wen­det. Im heu­ri­gen Jahr wer­den zwei neue Fahr­zeu­ge an die HFW Bad Ischl aus­ge­lie­fert und auch der Neu­bau der Fahr­zeug­hal­le soll im Spät­herbst gestar­tet wer­den. Genau dafür ist der Sire­nen­ball da. So kom­men die Ein­nah­men im Ernst­fall der Bevöl­ke­rung wie­der zu Gute! In die­sem Sin­ne ist das Mot­to beim Sire­nen­ball „Fei­ern und Gutes tun“!