Zur 151. Jah­res­voll­ver­samm­lung der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr St. Geor­gen im Atter­gau im Febru­ar 2025 konn­te Feu­er­wehr­kom­man­dant Robert Schön­ber­ger 54 Feu­er­wehr­ka­me­ra­den im Gast­haus Weis­man begrü­ßen. Als Ehren­gäs­te konn­ten u.a. Bür­ger­meis­ter Fried­rich Mayr-Meln­hof, Bezirks­feu­er­wehr­kom­man­dant Wolf­gang Huf­nagl und Abschnitts­feu­er­wehr­kom­man­dant Mar­tin Schall­mei­ner emp­fan­gen werden.

Es wur­de Bilanz über das ver­gan­ge­ne Feu­er­wehr­jahr 2024 gezo­gen. So wur­den nicht weni­ger als 176 Ein­sät­ze ver­zeich­net. Die­se glie­dern sich in 47 Brand- und 129 tech­ni­sche Ein­sät­ze. Neben meh­re­ren schwe­ren Ver­kehrs­un­fäl­len wur­den die Kame­ra­den durch eine klei­ne­re Brand­er­eig­nis­se und einen star­ken Wes­pen­so­m­mer gefor­dert. Wei­ters wur­den 51 wöchent­li­che Übun­gen abge­hal­ten, wel­che mit einem statt­li­chen Durch­schnitt von 32 Mann besucht wur­den. Der gesam­te Zeit­auf­wand für Ein­sät­ze, Aus­bil­dung, Jugend­ar­beit, Bewer­be etc. der Kame­ra­den betrug im Jahr 2024 die statt­li­che Sum­me von über 14.000 ehren­amt­li­chen Stun­den. Umge­legt auf ein Arbeits­jahr leis­te­ten die Flo­ria­nis damit 8 Voll­zeit­stel­len unent­gelt­lich für das Wohl der Bevölkerung.

Auch ver­dien­te Mit­glie­der konn­ten geehrt und beför­dert wer­den. So wur­den unter ande­rem Robert Schön­ber­ger, Andre­as Neu­dor­fer, Johann Fischer, Hel­mut Eder, Karl Schlip­fin­ger und Hel­mut Köttl mit der ober­ös­ter­rei­chi­schen Flo­rian­me­dail­le aus­ge­zeich­net. Wei­ters wur­den die Kame­ra­den Fuchs Simon Lech­ner Roland, Schlif­pin­g­er Peter, Johan­nes Schmeis­ser, Patrick Schüt­ter und Juli­an Will­ner für ihre lang­jäh­ri­gen Ver­diens­te im Feu­er­wehr­we­sen mit der Feu­er­wehr-Bezirks­me­dail­le geehrt.

In den Gruß­wor­ten dank­ten die anwe­sen­den Ehren­gäs­te für die Ver­diens­te im abge­lau­fe­nen Jahr und wünsch­ten den Kame­ra­den alles Gute für die Her­aus­for­de­run­gen im Jahr 2025.