Wien/Schörfling — „Das Werk der grü­nen Gesund­heits­mi­nis­ter unter der unse­li­gen schwarz-grü­nen Regie­rung, unser Gesund­heits­sys­tem zu zer­stö­ren, wird nun mit der Ver­lie­rer-Ampel ‚mun­ter‘ fort­ge­setzt. Von unzu­frie­de­nen Ärz­ten über ewig dau­ern­de War­te­zei­ten auf Ope­ra­tio­nen bis hin zu einem finan­zi­el­len Desas­ter der Sozi­al­ver­si­che­run­gen reicht das Schau­spiel des Ver­sa­gens“, resü­mier­te der Vor­sit­zen­de des Gesund­heits­aus­schus­ses und frei­heit­li­che Gesund­heits­spre­cher NAbg. Mag. Ger­hard Kani­ak aus dem Bezirk Vöck­la­bruck über aktu­el­le Mel­dun­gen. Laut einer aktu­el­len Stu­die wür­den 19 Pro­zent der Spi­tals­ärz­te heu­te ein ande­res Stu­di­um wäh­len als Medi­zin, zudem befän­den 60 Pro­zent der Ärz­te in den Kran­ken­häu­sern, dass ihre Tätig­keit in den letz­ten fünf Jah­ren unan­ge­neh­mer gewor­den sei. „Was hier von ÖVP und Grü­nen ange­rich­tet wur­de, ist unvor­stell­bar — das Gesund­heits­sys­tem befin­det sich wei­ter­hin unge­bremst auf Tal­fahrt, unse­re Gesund­heits­ver­sor­gung liegt am Boden“, so Kaniak.

Das mache sich nicht nur bei Ärz­ten bemerk­bar, die sich am Limit ihrer Leis­tungs­fä­hig­keit befän­den, son­dern auch bei den Pati­en­ten selbst — Die Aus­sicht auf einen Ope­ra­ti­ons­ter­min kommt der Hoff­nung auf einen Lot­to-Sech­ser gleich. „Da wur­de mit einer SPÖ-Sozi­al­mi­nis­te­rin und ihrer roten Staats­se­kre­tä­rin der ‚Bock zum Gärt­ner‘ gemacht. Das sozia­lis­ti­sche Wien zeigt vor, wie man ter­ri­to­ria­le Kas­ten schafft, indem Nie­der­ös­ter­rei­cher in Wiens Spi­tä­lern kei­ne Unter­su­chun­gen oder Behand­lun­gen mehr bekom­men, wo gan­ze Abtei­lun­gen geschlos­sen sind und Ärz­te in den Kran­ken­häu­sern drang­sa­liert wer­den, weil sie auch eine Wahl­arzt-Ordi­na­ti­on betrei­ben. Da passt dann auch die ÖVP blen­dend dazu, wenn ihre Funk­tio­nä­re for­dern, dass für Kurz­zeit-Kran­ken­stän­de Urlaub zu neh­men sei“, rief Kani­ak in Erinnerung.

Die Plei­ten-Pech- und Pan­nen­show gehe unge­hin­dert wei­ter, der Schul­den­berg der Sozi­al­ver­si­che­run­gen wer­de immer grö­ßer, die Miss­wirt­schaft feie­re fröh­li­che Urständ. „Die Ver­si­che­run­gen sind mitt­ler­wei­le ein Eigen­zweck für Funk­tio­nä­re und Migran­ten, die gemüt­lich in der sozia­len Hän­ge­mat­te schau­keln“, so Kani­ak und wei­ter: „Wäh­rend unse­re Pen­sio­nis­ten für das Ver­sa­gen der ÖVP-Regie­run­gen finan­zi­ell geschröpft wer­den, sind die im Aus­land nicht ein­ge­trie­be­nen Außen­stän­de der Sozi­al­ver­si­che­run­gen bereits auf 300 Mil­lio­nen ange­wach­sen und die For­de­run­gen der Kas­sen an Unter­neh­men, die durch die kata­stro­pha­le schwar­ze Wirt­schafts­po­li­tik in die Plei­te getrie­ben wur­den, befin­den sich auf einem Rekord­hoch von knapp 574 Mil­lio­nen Euro.“

„Die wirt­schaft­li­che und sozia­le Kom­pe­tenz der Ver­lie­rer-Ampel aus ÖVP, SPÖ und NEOS befin­det sich hin­ge­gen auf einem Rekord­tief. Wenn die ein­zi­ge Ver­bin­dung die­ser Par­tei­en wohl nur dar­in besteht, eine star­ke FPÖ mit einem Volks­kanz­ler Kickl zu ver­hin­dern, darf man sich aber auch nicht mehr erwar­ten. Aus­ba­den muss die­se Mise­re frei­lich der Bür­ger und Steu­er­zah­ler, der in Umfra­gen schon heu­te die­sem Unge­tüm an Regie­rung bereits kaum mehr eine Mehr­heit gibt“, stell­te Kani­ak fest.