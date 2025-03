Am 29. März 2025 ver­wan­del­te sich der Gast­hof Säge­müh­le in Neukirchen/Altmünster in einen Ort der Tra­di­ti­on und Gemüt­lich­keit. Die Obleu­te der Land­ju­gend, Sarah Rau­ber und Jakob Pren­ner, eröff­ne­ten mit herz­li­chen Wor­ten den tra­di­tio­nel­len Land­ju­gend­ball. Sie dank­ten allen Hel­fern, Spon­so­ren und Gäs­ten für ihre Unter­stüt­zung und gaben einen Aus­blick auf kom­men­de Veranstaltungen.

Ein Abend vol­ler Höhepunkte

Trotz des reg­ne­ri­schen Wet­ters war der Fest­saal bis auf den letz­ten Platz gefüllt. Gäs­te aus nah und fern fei­er­ten gemein­sam – dar­un­ter benach­bar­te Orts­grup­pen, Eltern der Land­ju­gend sowie pro­mi­nen­te Ehren­gäs­te wie Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer und Natio­nal­rats­ab­ge­ord­ne­te Eli­sa­beth Feicht­in­ger. Die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung über­nahm die baye­ri­sche Grup­pe „Brand­s­eck Musi“, die mit ihrem schwung­vol­len Reper­toire für bes­te Stim­mung sorgte.

Das Tanz­par­kett war durch­ge­hend belebt, die Musik zog alle in ihren Bann. „Eine boari­sche Tanz­l­mu­si für jeden Anlass“, so wur­de die Band auf Insta­gram ange­kün­digt – und sie hielt, was sie versprach.

Span­nung und Begeis­te­rung beim Schätzspiel

Ein beson­de­res High­light war das Schätz­spiel, bei dem ein Haus aus exakt 5133 Zahn­sto­chern errich­tet wur­de. Die Auf­ga­be der Teil­neh­mer: Die Anzahl der Zahn­sto­cher so genau wie mög­lich zu erra­ten. Die drei bes­ten Schät­zer erhiel­ten Kon­su­ma­ti­ons­gut­schei­ne für das gro­ße Okto­ber­fest im Herbst. Der Haupt­preis ging nach Vorch­dorf – mit nur neun Zahn­sto­chern Dif­fe­renz lag der Gewin­ner ver­blüf­fend nah an der tat­säch­li­chen Zahl.

Mit­ter­nachts­ein­la­ge sorgt für Gänsehautmomente

Der abso­lu­te Höhe­punkt des Abends war die mit Span­nung erwar­te­te Mit­ter­nachts­ein­la­ge. Die Neu­kirch­ner Gar­de­mäd­chen brach­ten mit einer mit­rei­ßen­den Dar­bie­tung den Fest­saal zum Beben. Doch als plötz­lich auch die Mädels der Land­ju­gend in die Cho­reo­gra­fie ein­stie­gen, war die Begeis­te­rung gren­zen­los. Jubel und Applaus hall­ten durch den Saal – ein Gän­se­haut­mo­ment, der allen lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben wird.

Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer brach­te es auf den Punkt: „Ein gro­ßer Abend, per­fekt orga­ni­siert, da bin ich schon sehr stolz auf unse­re Jugend. Sie leis­ten Groß­ar­ti­ges!“ Mit die­sen Wor­ten setz­te sich die Fei­er fort und erst zur Sperr­stun­de klang der unver­gess­li­che Abend lang­sam aus.

Der Ball der Land­ju­gend Alt­müns­ter war ein vol­ler Erfolg – ein Abend, der Freund­schaft, Team­geist und Tra­di­ti­on auf wun­der­ba­re Wei­se ver­ein­te. Die Vor­freu­de auf das nächs­te gro­ße Event, das Okto­ber­fest, ist bereits jetzt spürbar.