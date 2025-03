Das Salz­kam­mer­gut gilt als das Eldo­ra­do für Moun­tain­bike-Freaks. Ber­ge und Seen bil­den die per­fek­te Kulis­se für die­se Sport­aus­übung und begeis­tern immer mehr Men­schen. Die Nach­fra­ge nach gut aus­ge­bil­de­ten MTB-Gui­des – nicht nur in unse­rer Regi­on – steigt. Die­se Gui­des sind als „Bewe­gungs­mul­ti­pli­ka­to­ren“ in der Lage, Men­schen für den Moun­tain­bike-Sport zu moti­vie­ren und zu begeistern.

In einer kos­ten­lo­sen Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung — Diplom­lehr­gang Moun­tain­bike-Gui­de — gibt Lehr­gangs­lei­ter Peter Lev einen Über­blick über die Aus­bil­dung, die Ende Mai 2025 star­tet. Ter­min: Fr., 25.4.2025, 19 Uhr. Nähe­re Infos bzw. Anmel­dung unter T 05–7000-5302, Fr. Blindeneder.