Don­ners­tag, 20. März 2025. Beim Wis­sens­test der Feu­er­wehr­ju­gend des Bezir­kes Gmun­den in Alt­müns­ter, stell­ten auch die Flo­ria­nis von Mor­gen, aus dem Feu­er­wehr­pflicht­be­reich Bad Ischl ihr Kön­nen unter Beweis.

Nach ent­spre­chen­der Vor­be­rei­tung der Jugend­li­chen, gemein­sam mit ihren enga­gier­ten Jugend­be­treu­ern, in den ver­gan­ge­nen Mona­ten, konn­ten die Prüf­lin­ge ihr Gelern­tes per­fekt umset­zen. Neben dem Wis­sen in der all­ge­mei­nen Feu­er­wehr­kun­de, galt es auch sein Kön­nen in Ers­ter Hil­fe, Kno­ten- und Gerä­te­kun­de, Gefah­ren­stof­fe, Dienst­gra­de und vor­beu­gen­dem Brand­schutz zu beweisen.

Nach einem anstren­gen­den und span­nen­den Vor­mit­tag konn­ten schluss­end­lich alle Teil­neh­mer der Jugend­grup­pen der Feu­er­wa­chen Perneck, Rei­tern­dorf, und Sulz­bach, der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Pfandl und der Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl, ihre heiß begehr­ten Abzei­chen in den Stu­fen Bron­ze, Sil­ber und Gold ent­ge­gen nehmen.

Ein Dank gilt hier­bei den äußerst enga­gier­ten Betreu­ern und Hel­fern der Jugend­grup­pen, wel­che die Feu­er­wehr­mit­glie­der von Mor­gen in vie­len gemein­sa­men Stun­den ehren­amt­lich auf die Zukunft im akti­ven Ein­satz­dienst vorbereiten.