Don­ners­tag, 20. März 2025, 20:00 Uhr

Wein­haus Att­wen­ger — Bad Ischl

Kata­ri­na Koche­to­va: Pia­no (SBR)

Tjan Šoš­ta­rič: Bass (SLO)

Simon Kirch­ner: Drums, Kom­po­si­ti­on (A)

Kar­ten­in­fo:

Ein­tritt: 26,-

Ermä­ßi­gun­gen: 10,- / 22,-

„Salt­born”

In Wien und Umfeld bereits bes­tens bekannt, spielt sich der 21-jäh­ri­ge Schlag­zeu­ger Simon Kirch­ner durch die Büh­nen Euro­pas. Der jun­ge Eben­seer, Enkel des Chefs der legen­dä­ren Franz Kirch­ner Big Band, geht nun mit sei­nem Trio­pro­jekt „Salt­born“ erst­mals als Band­lea­der auf Tour. Gemein­sam mit der berühmt berüch­tig­ten Pia­nis­tin Kata­ri­na Koche­to­va und dem Vor­zei­ge-Musi­ker Tjan Šoš­ta­rič am Bass prä­sen­tiert sich eine jun­ge Band, die vor fri­schem Sound gera­de so strotzt. Das Pro­gramm besteht vor­ran­gig aus Kirch­ners Eigen­kom­po­si­tio­nen und Arran­ge­ments, the­ma­tisch ver­sucht der Schlag­zeu­ger sich vor allem mit sei­ner Hei­mat, dem Salz­kam­mer­gut, his­to­risch und kul­tu­rell aus­ein­an­der­zu­set­zen. Die Musi­ke­rin­nen und Wer­ke sind alle­samt geprägt von toten und leben­den Meis­tern der Musik, wäh­rend die Band mit offe­nen Ohren danach strebt, die ener­ge­ti­schen Flam­men der alten Jazz­mu­sik zu wah­ren und auf­lo­dern zu lassen.