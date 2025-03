„Trai­ning on the job“ ist das Leit­mo­tiv des Gegen­stan­des „Ange­wand­tes Pro­jekt­ma­nage­ment“ an den Isch­ler Tou­ris­mus­schu­len. Den Schüler*innen kommt dabei die größt­mög­li­che Frei­heit zu, die Leh­rer neh­men ihre Rol­le als Betreu­er im Hin­ter­grund wahr – für die Stu­die­ren­den ist das Chan­ce und gro­ße Ver­pflich­tung zugleich: sie kön­nen ihre Ideen ein­brin­gen und umset­zen, müs­sen aber auch die vol­le Ver­ant­wor­tung dafür tragen.

Ein­mal selbst für bestimm­te Zeit ein Restau­rant in allen Berei­chen zu über­neh­men und zu bespie­len, ist zwei­fel­los eine gro­ße Her­aus­for­de­rung. Die 4HL b‑Klasse hat­te sich dafür ent­schie­den, ihr Publi­kum mit einem exqui­si­ten 5‑Gän­ge-Menü zu ver­wöh­nen, seit dem Schul­be­ginn dien­te jeder Pro­jekt­nach­mit­tag dem Ziel, ein Menü zu erstel­len, Pro­duk­te mög­lichst beim regio­na­len Pro­du­zen­ten ein­zu­kau­fen, den Preis für Spei­sen und Geträn­ke zu kal­ku­lie­ren und die kor­re­spon­die­ren­den Wei­ne zu jedem Gang aus­zu­wäh­len. Es galt wei­ters, die Medi­en- und Mar­ke­ting­ar­beit zu bestrei­ten und Ein­la­dun­gen zu for­mu­lie­ren, die Tisch­de­ko­ra­ti­on und die Menü- sowie die Wein­kar­ten vor­zu­be­rei­ten – das alles beglei­tet vom Slo­gan „jung und fein“.

Mit dem Restau­rant 1881 im Hotel Vil­la Sei­lern in Bad Ischl stand rasch der Part­ner­be­trieb fest und die Koope­ra­ti­on zwi­schen den Schüler*innen und den Gas­tro­pro­fis funk­tio­nier­te von Anfang an aufs Bes­te. „Nur 40 Sitz­plät­ze, das zahlt sich ja kaum aus“ war eines Tages die Erkennt­nis der jun­gen Gas­tro­no­men, also beschlos­sen sie kur­zer­hand, an die­sem Sonn­tag (eigent­lich ja unter­richts­frei!) zwei Durch­gän­ge zu rea­li­sie­ren, ein Mit­tags- und ein Abendservice.

Direk­tor Mag. Wolf­gang Fal­ken­stei­ner und die bei­den Betreu­er FV OSR Dipl. Päd. Gün­ter Gader­bau­er und OSR Dipl. Päd. FOL Rai­ner May­er­ho­fer konn­ten stolz und zufrie­den zuse­hen, wie das Pro­jekt dann wie am Schnür­chen ablief: Je ein Schü­ler oder eine Schü­le­rin prä­sen­tier­ten den bevor­ste­hen­den Gang und das kor­re­spon­die­ren­de Getränk, Begrü­ßung und Betreu­ung der Gäs­te lagen aus­schließ­lich in den Hän­den der jun­gen Touristiker*innen sowie die Vor- und Zube­rei­tung der Spei­sen und beim Diges­tif in der Hotel­bar führ­te ein selbst pro­du­zier­tes Video noch­mals durch alle Pha­sen die­ses Unterrichtsprojektes.

Am Menü­plan stan­den ein Tata­re von der Rein­an­ke, White Pan­ther Gar­ne­len (die gab es jüngst auch bei der Oscar-Ver­lei­hung in Los Ange­les!) auf Bär­lauch mit Gnoc­chi, eine Kalt­scha­le mit Pfir­sich, Toma­te und Min­ze, als Haupt­gang ein zar­tes Filet Wel­ling­ton mit Port­weing­lace, abge­run­det von einer Bir­nentar­te an Vanille-Zitrone-Melisse.

Das Publi­kum – Eltern, Freun­de und Gäs­te aus der Regi­on – zoll­te begeis­ter­ten Applaus, das Pro­jekt­team dank­te sei­nen Leh­rern und allen Unter­stüt­zern, die auf ihre Wei­se zum Gelin­gen die­ses kuli­na­ri­schen Erleb­nis­ses bei­getra­gen haben.

Herz­li­che Gra­tu­la­ti­on dem enga­gier­ten Pro­jekt­team der 4 HL b!