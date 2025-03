Am Mitt­woch­mor­gen sorg­te eine Rauch­ent­wick­lung in einem Geschäfts­lo­kal in der Süd­ti­ro­ler­stra­ße für einen Feu­er­wehr­ein­satz. Ursa­che war eine Ver­puf­fung in einem Holzofen.

Rauchentwicklung durch Verpuffung

Gegen 08:30 Uhr wur­den die Feu­er­weh­ren Rei­tern­dorf und die Haupt­feu­er­wa­che Bad Ischl zu einem ver­meint­li­chen Kamin­brand alar­miert. Beim Hei­zen des Holz­ofens kam es zu einer plötz­li­chen Ver­puf­fung, wodurch sich Rauch im Geschäft ausbreitete.

Keine akute Brandgefahr

Die Ein­satz­kräf­te konn­ten nach ihrer Ankunft jedoch Ent­war­nung geben: Ein tat­säch­li­cher Kamin­brand lag nicht vor, und es bestand kei­ne aku­te Gefahr. Das Gebäu­de wur­de belüf­tet, um die Rauch­ent­wick­lung zu beseitigen.

Kontrolle durch Rauchfangkehrer

Ein ver­stän­dig­ter Rauch­fang­keh­rer kehr­te und über­prüf­te den Kamin, um mög­li­che wei­te­re Gefah­ren aus­zu­schlie­ßen. Der Ein­satz konn­te nach kur­zer Zeit been­det werden.

Quel­le: LPD OÖ