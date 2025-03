Die Bäue­rin­nen aus St. Geor­gen haben beim Advent­markt der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt wie­der Krap­fen für den guten Zweck geba­cken. Die Ein­nah­men von 800 Euro kom­men den Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung zugu­te, die in der Werk­stät­te der Lebens­hil­fe OÖ beschäf­tigt sind.

Die Bau­ern­krap­fen und Pof­esen der Bäue­rin­nen aus St. Geor­gen sind beim gro­ßen all­jähr­li­chen Advent­markt in der Lebens­hil­fe-Werk­stät­te Vöck­la­markt für vie­le Besucher*innen nicht mehr weg­zu­den­ken. So haben die Bäue­rin­nen auch im Advent 2024 wie­der vie­le Kilos an Mehl, Eier und Mar­me­la­de ver­ba­cken und damit einen Erlös von 800 Euro zuguns­ten der Men­schen mit intel­lek­tu­el­ler Beein­träch­ti­gung erzielt, die in der Werk­stät­te beschäf­tigt sind.

Wert­vol­le Unterstützung

Die Spen­de ist eine wert­vol­le Unter­stüt­zung für die Arbeit der Lebens­hil­fe OÖ in Vöck­la­markt. Der Betrieb der Lebens­hil­fe OÖ wird vom Land Ober­ös­ter­reich finan­ziert, doch für The­ra­pie­ma­te­ri­al, Sport- und Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten sowie spe­zi­fi­sche Auf­wen­dun­gen kommt die Lebens­hil­fe OÖ selbst auf.