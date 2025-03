Am Mon­tag 10.3.2025 war es wie­der so weit. Es wur­de zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des Orts­grup­pe Gschwandt im Gast­haus Sil­ber­mair in St. Kon­rad gela­den. An die 70 Mit­glie­der waren gekom­men und lausch­ten gespannt den Aus­füh­run­gen des Vor­sit­zen­den Kurt Vier­bau­er und sei­nen Vor­stands­mit­glie­dern. Als Ehren­gäs­te kamen auch der Gschwandt­ner Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl und der Bezirks­vor­sit­zen­de des PV Gmun­den Ger­hard Mayr und wur­den wie alle Anwe­sen­den durch Kurt Viert­bau­er herz­lich will­kom­men gehei­ßen. Nach dem Toten­ge­den­ken folg­te der Bericht des Vor­sit­zen­den über die Akti­vi­tä­ten und Neu­ig­kei­ten des ver­gan­ge­nen Jah­res und ein Über­blick über die Vor­ha­ben in nächs­ter Zeit. Beson­ders wur­de auf den bevor­ste­hen­den Floh­markt am 24.5.2025 hin­ge­wie­sen und um flei­ßi­ge Mit­hil­fe auch beim Auf­bau am 23.5.2025 gebe­ten. Im Vor­jahr ist ja lei­der durch schlech­tes Wet­ter der Floh­markt aus­ge­fal­len. Sein Stell­ver­tre­ter Peter Som­mer nahm zur lei­der immer „spär­lich wer­den­den PV Zei­tung“ Stel­lung und erklär­te die Grün­de dafür. Auch er mach­te noch­mals Wer­bung für den Floh­markt und bat um flei­ßi­ge Mit­hil­fe, wo auch neue Hel­fer herz­lich will­kom­men sind. Sein Dank galt allen flei­ßi­gen Hel­fer in den ver­schie­de­nen Funk­tio­nen, beson­ders aber an sei­nen Vor­sit­zen­den Kurt Viert­bau­er, was auch mit Applaus aller Anwe­sen­den bestärkt wurde.

Dann folg­te der Bericht der Kas­sie­rin Erna Bin­der, der wie­der vor­züg­lich aus­ge­führt wur­de. Ihre tadel­lo­se Kas­sa­füh­rung wur­de durch die Kas­sa­prü­fung von Edith Doblmair und Ger­hard Ham­pel zu 100% bestä­tigt und die Ent­las­tung der Kas­sie­rin und des Vor­stan­des ein­stim­mig ange­nom­men. Hei­di Ham­pel und Peter Forst berich­te­ten als Rei­se­lei­ter über die Rei­sen des ver­gan­ge­nen Jah­res und mach­ten Wer­bung für die nächs­ten Vor­ha­ben. Aus dem Bereich Sport wie Eis- und Asphalt­schie­ßen, Tisch­ke­geln, Kegeln und Wan­dern gab es kei­ne Berich­te, wobei zu sagen wäre, dass hier eine gro­ße Anzahl von Akti­vi­tä­ten gesche­hen ist und ein gro­ßes Dan­ke­schön mit Applaus an alle Ver­ant­wort­li­chen erfolgte.

Die Gast­re­fe­ren­ten Bür­ger­meis­ter Fritz Steindl und Bezirks Vor­sit­zen­der Ger­hard Mayr lob­ten in ihren Wor­ten die tol­le Arbeit in der Orts­or­ga­ni­sa­ti­on des PV Gschwandt und beton­ten die Wich­tig­keit des Pen­sio­nis­ten­ver­ban­des im Ort. Spe­zi­ell Ger­hard Mayr, der in sei­ner Funk­ti­on als Vor­sit­zen­der des Bezir­kes das letz­te Mal mit etwas Weh­mut (er geht mit Ende März in sei­ne wohl ver­dien­te „Pen­sio­nis­ten­ver­bandspen­si­on”) vor die Ver­samm­lung trat, bat um wei­te­re, ver­stärk­te Mit­ar­beit zur Auf­recht­erhal­tung des PV Gschwandt. Er fühl­te sich immer herz­lich Will­kom­men und ist ger­ne nach Gschwandt zu Freun­den gekom­men. Ein wei­te­rer Tages­punkt war dann die Ehrun­gen für 10, 15, 25 und 30 Jah­re Mit­glied­schaft, die durch Ger­hard Mayr und Kurt Viert­bau­er durch­ge­führt wur­den. Vor­ge­se­hen waren 14 Mit­glie­der, von denen 8 anwe­send waren und mit Blu­men für die Damen und einem guten Tröp­ferl für die Her­ren samt Urkun­den und Ansteck­na­deln beehrt wur­den. Unter All­fäl­li­ges gab es kei­ne Wort­mel­dun­gen und so konn­te Kurt Viert­bau­er die Jah­res­haupt­ver­samm­lung für 2025 schlie­ßen und auf den gemüt­li­chen Teil überleiten.