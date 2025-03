LAA­KIR­CHEN. Mit zwei neu­en Lösch­was­ser­be­häl­tern in den Ort­schaf­ten Lindach-Thal und Scha­cher unter­stützt die Stadt­ge­mein­de Laa­kir­chen die wich­ti­ge Arbeit der Feuerwehren.

Die Laa­kirch­ner Feu­er­weh­ren sind ver­läss­li­che Hel­fer bei Brän­den, Ver­kehrs­un­fäl­len und in ande­ren Not­si­tua­tio­nen. Allein im Vor­jahr wur­den die fünf Laa­kirch­ner Weh­ren und die Betriebs­feu­er­wehr ins­ge­samt 708 Mal alar­miert. Wich­tig für eine opti­ma­le Hil­fe ist jedoch die ent­spre­chen­de Aus­stat­tung. Da in Lindach-Thal und in Scha­cher die bestehen­den Hydran­ten bzw. die Was­ser­lei­tung den Lösch­was­ser­be­darf im Brand­fall nicht decken kön­nen, wer­den dort nun zwei Lösch­was­ser­be­häl­ter errich­tet. Mit die­sen ste­hen künf­tig 100 m3 (Lindach-Thal) bzw. 200 m3 (Scha­cher) Lösch­was­ser unmit­tel­bar zur Verfügung.

Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger betont die Bedeu­tung der Behäl­ter: „Die­se Inves­ti­ti­on stellt einen wich­ti­gen Bei­trag für die Arbeit unse­rer Feu­er­weh­ren dar, die mit ihrem ehren­amt­li­chen Enga­ge­ment viel für die Gemein­de und ihre Bür­ger leis­ten.“ Feu­er­wehr­kom­man­dant Jür­gen Sturm ergänzt: „Im Brand­fall ist es zen­tral, dass rasch aus­rei­chend Lösch­was­ser zur Ver­fü­gung steht. Die neu­en Lösch­was­ser­be­häl­ter sind hier eine gro­ße Hilfe.“

Mög­lich wur­de die Errich­tung durch die Zustim­mung der Grund­stücks­be­sit­zer und die Unter­stüt­zung des Feu­er­wehr­re­fe­ren­ten Peter Stau­din­ger. Die Kos­ten für die Errich­tung betra­gen ins­ge­samt rund 120.000 Euro. Finan­ziert wird der Bau mit einer För­de­rung des Lan­des­feu­er­wehr­kom­man­dos und aus Mit­teln der Stadt­ge­mein­de. Mit den Arbei­ten wur­de die Fir­ma Sal­zi-Bau beauftragt.