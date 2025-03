Der Markt­ge­mein­de Alt­müns­ter ist es ein gro­ßes Anlie­gen allen Bür­gern aus Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl ein unbe­schwer­tes Oster­fest zu ermög­li­chen – auch jenen, die es im Moment finan­zi­ell nicht so leicht haben. Des­halb greift die Gemein­de dem Oster­ha­sen auch heu­er wie­der unter die Arme und bie­tet den Oster­wunsch­strauch an.

Ab 1. April steht im Foy­er des Gemein­de­amts ein bun­ter Oster­strauch, der mit Kar­ton-Eiern geschmückt ist. Jedes Ei ist mit einem Betrag von maxi­mal € 40,00 und einem hei­mi­schen Betrieb beschrif­tet, bei dem der Gut­schein ein­ge­löst wer­den kann. Jeder, der einen Wunsch erfül­len möch­te, kann zu den Öff­nungs­zei­ten ein Ei vom Strauch neh­men. Anschlie­ßend wird der Gut­schein ein­fach bei der Ver­mitt­lung oder im Sozi­al­re­fe­rat abge­ge­ben. Eva Situk vom Sozi­al­re­fe­rat über­nimmt bis Ostern die Ver­tei­lung. Der gesam­te Ablauf wird anonym abgewickelt.

„Mir ist es sehr wich­tig, dass die Bür­ger aus Alt­müns­ter, Neu­kir­chen und Reindl­mühl wis­sen, dass sie sich das gan­ze Jahr über an das Sozi­al­re­fe­rat wen­den kön­nen und nicht bloß zu den Fei­er­ta­gen. Wir haben den sozia­len Waren­korb, der sofor­ti­ge Hil­fe in Form von Lebens­mit­teln bie­tet und vie­le wei­te­re For­men der Unter­stüt­zung“, so Bür­ger­meis­ter Mar­tin Pel­zer. Wenn Sie sich aktu­ell in einer finan­zi­el­len Not­la­ge befin­den, steht Ihnen Frau Situk vom Sozi­al­re­fe­rat unter 07612/87 611 229 zur Verfügung.