„Radio­luft schnup­pern“, das kön­nen dem­nächst alle Inter­es­sier­ten, die die Welt des Radi­os ken­nen­ler­nen möch­ten: Das Freie Radio Salz­kam­mer­gut (FRS) bil­det im Radio­grund­kurs neue Sendungsmacher:innen aus – für Kurz­ent­schlos­se­ne gibt es noch Rest­plät­ze im März.

Das Freie Radio Salz­kam­mer­gut (FRS) ist ein Bürger:innen-Radio mit offe­nem Zugang und lebt somit von der Betei­li­gung viel­fäl­ti­ger Men­schen. Aktu­ell gestal­ten mehr als 120 Per­so­nen quer durch die Bevöl­ke­rung das wer­be­freie 24-Stun­den-Hör­funk­pro­gramm des FRS mit.

In regel­mä­ßi­gen Abstän­den kön­nen sich auch neue Inter­es­sier­te zu Radiomacher:innen aus­bil­den las­sen; die nächs­te Gele­gen­heit dazu gibt es in drei Work­shop-Modu­len ab Frei­tag, den 7. März 2025. Der Radio­grund­kurs ver­mit­telt Wis­sens­wer­tes von Audio­tech­nik über Inter­view­trai­ning bis hin zur Geschich­te und Funk­ti­ons­wei­se der frei­en Radi­os. Vor­kennt­nis­se wer­den dazu kei­ne gebraucht, der Radio­grund­kurs ist offen für alle Men­schen, ob jung oder alt, deutsch­spra­chig oder nicht, im Roll­stuhl oder zu Fuß – alle sind will­kom­men und herz­lich eingeladen.

Die Work­shop-Modu­le fin­den an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Frei­ta­gen jeweils von 15 bis 18 Uhr statt. Kurs­ort ist das Haupt­stu­dio des FRS in der Lind­au­stra­ße 28 in Bad Ischl. Ein paar Rest­plät­ze für Kurz­ent­schlos­se­ne sind noch frei. Mehr Infor­ma­tio­nen und die Anmel­dung fin­det man online auf freiesradio.at/radiogrundkurs/.