Die Gmund­ner Fir­ma FURAL hat auch in die­sem Jahr ihr Enga­ge­ment für gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen fort­ge­setzt. Geschäfts­füh­rung und Mit­ar­bei­ten­de spen­de­ten jeweils 455 Euro an 3 Organisationen.

Im Rah­men der jähr­li­chen Weih­nachts­tom­bo­la wur­de sei­tens der Mit­ar­bei­ten­den der Fir­ma FURAL eine beacht­li­che Spen­den­sum­me gesam­melt, die von der Geschäfts­lei­tung auf­ge­stockt wur­de. Pro­ku­rist Tho­mas Peli­kan betont: “Ver­ant­wor­tung ist ein zen­tra­ler Wert bei FURAL. Wir tra­gen nicht nur Ver­ant­wor­tung für unse­re Arbeit und unse­re Mit­ar­bei­ten­den, son­dern auch für die Gesell­schaft, zu der wir gehö­ren. Es ist uns ein Her­zens­an­lie­gen, jene zu unter­stüt­zen, die durch ihr Enga­ge­ment Gro­ßes leis­ten und sich für das Wohl ande­rer einsetzen.”

In die­sem Jahr wur­den drei gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen unter­stützt, die sich über einen Betrag von jeweils 455€ freu­en durf­ten: Dop­pel Quar­tett Edel­weiß “Wir für Kin­der”, die OÖ Kin­der­krebs­hil­fe sowie die Obdach­lo­sen­hilfs­ak­ti­on in Ans­fel­den. Stell­ver­tre­tend für die letzt­ge­nann­te Orga­ni­sa­ti­on nahm Wal­ter Krei­sche, der Obmann der Hilfs­ak­ti­on, den Spen­den­scheck dan­kend ent­ge­gen und nahm sich auch Zeit, Tho­mas Peli­kan einen Ein­blick in sei­ne Arbeit zu geben.

“Wir möch­ten auch ande­re öster­rei­chi­sche Unter­neh­men dazu ermu­ti­gen, sich für gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen in ihrer Regi­on ein­zu­set­zen. Gemein­sam kön­nen wir viel bewe­gen und einen posi­ti­ven Bei­trag für unse­re Gesell­schaft leis­ten.”, so Pelikan.