Die Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer des Schwimm­ver­eins Vöck­la­bruck zeig­ten bei der AST Sharks Tro­phy 2025 am 1. und 2. März eine beein­dru­cken­de Leis­tung. In einem inter­na­tio­na­len Teil­neh­mer­feld mit 20 Ver­ei­nen aus Öster­reich, Ungarn und Tsche­chi­en sicher­te sich das Team den drit­ten Platz im Medail­len­spie­gel mit ins­ge­samt 21 Gold‑, 30 Sil­ber- und 24 Bronzemedaillen.

Beson­ders erfolg­reich war der 11-jäh­ri­ge Jakob Edtho­fer (Jg. 2014), der mit fünf Gold­me­dail­len in den Dis­zi­pli­nen Brust, Frei­stil und Lagen die meis­ten Sie­ge errang. Der 10-jäh­ri­ge Nazar Muli­arch­uk domi­nier­te mit drei Gold‑, einer Sil­ber- und einer Bron­ze­me­dail­le in sei­ner Alters­klas­se. Die 14 Jah­re alte Ali­na Cris­tea (Jg. 2011) schwamm zu zwei Gold‑, drei Sil­ber- und einer Bron­ze­me­dail­le, wäh­rend Leo­nard Pickl (Jg. 2012) zwei Gold- und drei Sil­ber­me­dail­len gewann.

Ein her­aus­ra­gen­des Ergeb­nis erziel­te auch Esz­ter Bako (Jg. 2018), die sich zwei Gold­me­dail­len über 25 m Brust und 25 m Frei­stil sicher­te und zudem als punkt­bes­te Schwim­me­rin ihres Jahr­gangs über 25 m Frei­stil aus­ge­zeich­net wur­de. Ihr Bru­der, der 9‑jährige Bal­int Bako, hol­te eine Gold‑, drei Sil­ber- und zwei Bronzemedaillen.

Die Mäd­chen-Staf­fel mit Pau­la Klein, Mag­da­le­na Burg­stal­ler, Karo­li­ne Drack und Han­nah Motz bewies beson­de­re Stär­ke und gewann sowohl über 4 x 100 m Lagen als auch über 4 x 100 m Frei­stil jeweils Gold. Die Jungs-Staf­fel mit Niklas Bux­baum, Nazar Muli­arch­uk, Mihail Cris­tea, Jakob Edtho­fer bzw. Kerim Dau­to­vic sicher­te sich zwei Sil­ber­me­dail­len in den glei­chen Disziplinen.

Wei­te­re Gold­jä­ger des Schwimm­ver­eins waren die 9‑jährigen Vale­rie Bam­mer (1x Gold, 1x Sil­ber, 2x Bron­ze) und Pia Maria Has­fort­er (1x Gold, 4x Sil­ber). Die ein Jahr älte­re Pau­la Klein, sowie die 11-jäh­ri­ge Han­nah Motz schwam­men jeweils zum ers­ten Rang über 100 m Brust. Zusätz­lich durf­te sich Pau­la über 2x Sil­ber und 1x Bron­ze, sowie Han­nah über 1x Sil­ber freuen.

Mag­da­le­na Burg­stal­ler über­zeug­te im Jg. 2013 mit 4x Sil­ber und 2x Bron­ze, wäh­rend Alters­kol­le­gin Karo­li­ne Drack drei Bron­ze­me­dail­len erkämpf­te. Die bei­den 9 Jah­re alten Nach­wuchs­ta­len­te Mag­da­le­na Kainz und Kerim Dau­to­vic erschwam­men 2x Sil­ber und 3 bzw. 4x Bronze.

Je ein­mal Sil­ber und Bron­ze schnapp­te sich die 10-jäh­ri­ge Sophie Kat­terl. Ein zwei­ter Rang ging an den 11-jäh­ri­gen Mihail Cris­tea über 50 m Schmet­ter­ling. Mit je einer Bron­ze­me­dail­le schaff­ten Niklas Bux­baum (Jg. 2014) sowie Romy May­er und Mira Schül­ler-Reichl (jeweils Jg. 2015) den Sprung auf das Stockerl.

Im Rah­men des Wett­kamp­fes wur­de auch eine der Vor­run­den zu den Mann­schafts- und Mehr­la­gen­wett­kämp­fen der Schü­ler­klas­se aus­ge­tra­gen. Die Mäd­chen-Mann­schaft mit Mag­da­le­na Burg­stal­ler, Karo­li­ne Drack, Han­nah Motz, Vera Reinth­al­ler und Pau­la Klein zeig­te dabei eine geschlos­sen star­ke Mann­schafts­leis­tung und plat­zier­te sich als ers­te Mann­schaft die­ser Vor­run­de, noch vor der SU Gene­ra­li Salz­burg. In den Ein­zel­wer­tun­gen erziel­ten Pau­la Klein (3.) in der Klas­se der Jahr­gän­ge 2014–16, sowie Mag­da­le­na Burg­stal­ler (2.) und Han­nah Motz (3.), jeweils Top-3-Plat­zie­run­gen in der Vor­run­den­wer­tung. Das Ergeb­nis aller Vor­run­den ent­schei­det über die Teil­nah­me in der Final­run­de Ende Juni in Innsbruck.

Mit die­ser beein­dru­cken­den Bilanz stell­te der Schwimm­ver­ein Vöck­la­bruck ein­mal mehr sei­ne hohe Leis­tungs­stär­ke unter Beweis und konn­te sich gegen star­ke natio­na­le und inter­na­tio­na­le Kon­kur­renz behaupten.