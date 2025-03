Beim 2. Int. Gugl Sprint Mee­ting in Linz, das vom ASV Raiff­ei­sen Linz ver­an­stal­tet wur­de, konn­ten die Schwim­mer des Schwimm­ver­eins Vöck­la­bruck mit beein­dru­cken­den Best­leis­tun­gen und zahl­rei­chen Final­teil­nah­men auf­zei­gen. Geschwom­men wur­den 50 m und 100 m in allen 4 Schwimm­la­gen. Ins­ge­samt waren 316 Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten aus 28 Ver­ei­nen aus Öster­reich und Deutsch­land am Start. Das Mee­ting bot mit 1.600 Starts und einem Wett­kampf­mo­dus mit Vor­läu­fen am Vor­mit­tag und Final­ses­si­ons in diver­sen Alters­klas­sen am Nach­mit­tag span­nen­de Entscheidungen.

Die erfolg­reichs­ten Schwim­mer des Schwimm­ver­eins Vöck­la­bruck zeig­ten sich in her­aus­ra­gen­der Form und erziel­ten zahl­rei­che Best­zei­ten und Podest­plät­ze. Beson­ders gut in Form war der 14 Jah­re alte Arthur May­er, der eine 100 % per­sön­li­che Best­zei­ten- und Final­quo­te bei sei­nen 6 Starts erreich­te. Dort sicher­te er sich den Sieg über 100 m und 50 m Schmet­ter­ling, sowie je zwei fünf­te und sechs­te Plätze.

Der 16-jäh­ri­ge Maxi­mi­li­an Josef Pickl zeig­te eben­falls eine beein­dru­cken­de Gesamt­leis­tung. Mit per­sön­li­chen Best­leis­tun­gen bei allen 6 Stars, qua­li­fi­zier­te er sich für 5 Fina­le, wo er Sil­ber über 50 m Schmet­ter­ling und Rücken erkämpf­te. Eine Bron­ze­ne errang er jeweils über 100 m Schmet­ter­ling und Rücken. Die­se kon­stant star­ke Leis­tung bescher­te ihm zusätz­lich den 3. Platz in der Punkte-Gesamtwertung!

Maria Maak (Jg. 2010) konn­te bei ihren fünf Starts eben­so eine 100-pro­zen­ti­ge pers. Best­zei­ten­quo­te vor­wei­sen und beein­druck­te mit vier Final­teil­nah­men gegen älte­re Kon­kur­ren­ten. Beson­ders stark zeig­te sie Final­läu­fen auf, wo sie sich über 50 m Schmet­ter­ling und Frei­stil von Platz fünf auf drei ver­bes­sern konn­te und sich die Bron­ze­me­dail­le schnapp­te. Über 100 m Schmet­ter­ling und Frei­stil schramm­te sie mit Rang 4 nur ganz knapp am Podest vorbei.

Auch der gleich­alt­ri­ge Her­bert Motz konn­te eine 100 % per­sön­li­che Best­zei­ten- und Final­quo­te vor­wei­sen und gewann gegen älte­re Kon­kur­renz 3x Bron­ze über 50 m und 100 m Brust, sowie 50 m Schmet­ter­ling. Zwei fünf­te Plät­ze und ein sechs­ter Rang kom­plet­tier­ten sei­ne Erfolgsbilanz.

Die 16-jäh­ri­ge Azra Dau­to­vic erreich­te 2 Final­teil­nah­men und beleg­te jeweils Rang 5 über 100 m Schmet­ter­ling und 50 m Brust. Sarah Föt­tin­ger, 19 Jah­re, sicher­te sich in der Klas­se 2008 u. älter den star­ken fünf­ten Platz im Fina­le über 50 m Rücken. Mit einer Top­zeit erreich­te in der glei­chen Klas­se bei den Her­ren der 17-jäh­ri­ge Tobi­as Haberl das Fina­le über 100 m Rücken und beleg­te Platz fünf mit einer per­sön­li­chen Best­leis­tung. Die 15-jäh­ri­ge Jana Sun zeig­te eine 100-pro­zen­ti­ge Best­zei­ten­quo­te und erreich­te in der gemein­sa­men Wer­tung mit den 16-jäh­ri­gen das Fina­le über 100 m Schmet­ter­ling, wo sie Rang 6 beleg­te. Timea Leit­ner (Jg. 2009) erziel­te zwei per­sön­li­che Best­lei­tun­gen über 50 m Rücken und Frei­stil. Auch Sophie Burg­stal­ler (Jg. 2010) konn­te bei allen drei Starts deut­li­che neue per­sön­li­che Best­mar­ken aufstellen.

Fin­ja Zim­mer­mann (Jg. 2009 – Jg. 2009/10) zeig­te star­ke Leis­tun­gen und ver­pass­te das Fina­le über 100 m Schmet­ter­ling nur um einen Platz.

Die Schwim­me­rin­nen und Schwim­mer des Schwimm­ver­eins Vöck­la­bruck konn­ten sich beim hoch­ka­rä­tig besetz­ten 2. Int. Gugl Sprint Mee­ting gegen star­ke Kon­kur­renz aus Öster­reich und Deutsch­land behaup­ten. Beson­ders erfreu­lich sind die vie­len Best­zei­ten und Final­teil­nah­men, die das gro­ße Poten­zi­al der Talen­te unterstreichen.

Mit 2x Gold, 2x Sil­ber und 7x Bron­ze, star­ken Leis­tungs­stei­ge­run­gen und dem fünf­ten Platz in der Gesamt­wer­tung, war das Mee­ting ein vol­ler Erfolg für den Schwimm­ver­ein Vöcklabruck!