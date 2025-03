Wäh­rend sich der Win­ter lang­sam ver­ab­schie­det, lau­fen die Vor­be­rei­tun­gen bereits auf Hoch­tou­ren, damit pünkt­lich zum Sai­son­start alles bereit ist. Das Team arbei­tet inten­siv an den Aus­win­te­rungs­ar­bei­ten und freut sich, eini­ge Ver­bes­se­run­gen prä­sen­tie­ren zu kön­nen. So sor­gen zusätz­li­che Prit­schen­an­la­gen für noch mehr Kom­fort, und Früh­auf­ste­her dür­fen sich freu­en: Das Bad öff­net künf­tig täg­lich bereits um 7:30 Uhr. In den Som­mer­mo­na­ten zwi­schen 4. Juli und 16. August gibt es außer­dem ver­län­ger­te Öff­nungs­zei­ten, sodass Besu­cher frei­tags und sams­tags bis 20:00 Uhr das Bade­ver­gnü­gen genie­ßen kön­nen. Eine wei­te­re Neue­rung sind die neu­en Sai­son­käst­chen mit eige­nem Umklei­de­be­reich, die noch mehr Kom­fort und Pri­vat­sphä­re bie­ten. Beson­ders erfreu­lich ist die Rück­kehr der Kin­der­schwimm­kur­se, zu denen in Kür­ze wei­te­re Infor­ma­tio­nen fol­gen wer­den. Auch Fami­li­en pro­fi­tie­ren in die­ser Sai­son von spe­zi­el­len Sai­son­kar­ten. Wer sich bereits jetzt sei­ne Sai­son­kar­te sichern möch­te, kann dies wäh­rend der Gas­tro-Öff­nungs­zei­ten in der Klet­ter­hal­le tun.