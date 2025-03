Vöck­la­bruck. Ein Unter­neh­men grün­den und den Schritt in die Selb­stän­dig­keit wagen: Dar­in hat die WKO Vöck­la­bruck im ver­gan­ge­nen Jahr mehr als 500 Per­so­nen beglei­tet. Zum Welt­frau­en­tag am 8. März macht die Bezirks­vor­sit­zen­de von „Frau in der Wirt­schaft“ in der WKO, Chris­ti­ne Schar­mül­ler, nicht ohne Stolz dar­auf auf­merk­sam: „Mehr als die Hälf­te der Neu­grün­dun­gen geschieht durch Frau­en. Ganz genau 264 Mal wag­te eine Frau im Bezirk Vöck­la­bruck im Vor­jahr den Schritt in die Selbständigkeit.“

Damit liegt Vöck­la­bruck mit 52,7% aller Grün­dun­gen auch über dem ober­ös­ter­rei­chi­schen Durch­schnitt (48,3%).

Grün­de­rin­nen auf Erfolgskurs

Im Jahr 2024 wur­den in Ober­ös­ter­reich 2.292 Unter­neh­men von Frau­en neu gegrün­det. Im Zehn­jah­res­ver­gleich ist der Anteil der Grün­de­rin­nen von 43,5 Pro­zent auf 48,3 Pro­zent gestie­gen. Frau­en sind mitt­ler­wei­le in allen Bran­chen ver­tre­ten — von Gewer­be und Hand­werk über Tou­ris­mus und Dienst­leis­tun­gen bis hin zur Indus­trie. Die drei Haupt­mo­ti­ve für eine Unter­neh­mens­grün­dung sind die fle­xi­ble Zeit- und Lebens­ge­stal­tung, der Wunsch sei­ne eige­ne Che­fin zu sein und die gesam­te Ver­ant­wor­tung in das eige­ne Unter­neh­men ein­zu­brin­gen. Beson­ders erfreu­lich ist die Nach­hal­tig­keit der Grün­dun­gen — sie­ben von zehn Unter­neh­men sind auch nach fünf Jah­ren noch aktiv.

Schar­mül­ler sieht in die­sen Zah­len „ein deut­li­ches Zei­chen dafür, dass Unter­neh­me­rin­nen die Zukunft gestal­ten und neue Maß­stä­be in den Berei­chen Inno­va­ti­on, Wachs­tum und Nach­hal­tig­keit set­zen.“ Damit sind immer mehr Frau­en für die wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung vor Ort und in der Regi­on von Bedeu­tung. „Sie schaf­fen Arbeits­plät­ze, brin­gen neue Ideen ein und tra­gen zur Stär­kung unse­rer regio­na­len Wirt­schaft bei.” Daher sind Unter­neh­me­rin­nen auch bei den Fir­men­über­nah­men im Bezirk Vöck­la­bruck an vor­ders­ter Front. Im Bezirk Vöck­la­bruck wur­den im Vor­jahr 15 Unter­neh­men von Frau­en (42,9 %) über­nom­men. „Wenn Frau­en Betrie­be über­neh­men, sichern sie nicht nur Arbeits­plät­ze, son­dern brin­gen auch neue Ideen und Per­spek­ti­ven in bestehen­de Struk­tu­ren ein”, weiß Chris­ti­ne Schar­mül­ler aus eige­ner Erfah­rung. So gibt es der­zeit bereits 4.179 gewerb­li­che Unter­neh­men im Bezirk, die von Frau­en geführt werden.

Mit einem akti­ven Netz­werk, Erfolgs­ge­schich­ten und einer Viel­zahl an Ver­an­stal­tun­gen für Unter­neh­me­rin­nen beglei­tet „Frau in der Wirt­schaft Vöck­la­bruck“ den Weg in die Selbständigkeit.

Am 18. März wird Schi-Legen­de Alex­an­dra Meiss­nit­zer für Unter­neh­me­rin­nen aus dem Bezirk über „Unab­hän­gig­keit durch finan­zi­el­le Frei­heit“ in der WKO Vöck­la­bruck einen Abend gestalten.