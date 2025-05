VÖCK­LA­BRUCK. Etwa jede 8. Frau erkrankt im Lau­fe ihres Lebens an Brust­krebs, rund drei Vier­tel der Frau­en kön­nen auf Dau­er geheilt wer­den. Im Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck wur­de 2015 das Inter­dis­zi­pli­nä­re Brust­zen­trum eta­bliert, mit dem Ziel, alle rele­van­ten medi­zi­ni­schen Fach­rich­tun­gen und Leis­tun­gen rund um das The­ma Brust­krebs an einem Ort zu bün­deln. In den ver­gan­ge­nen 10 Jah­ren hat das Team des Brust­zen­trum Salz­kam­mer­gut rund 18.000 Pati­en­tin­nen behandelt.

Kur­ze Wege für die Pati­en­tin­nen und rasche Kom­mu­ni­ka­ti­on zwi­schen den ein­zel­nen Behand­lun­gen: Dass alle rele­van­ten medi­zi­ni­schen Dis­zi­pli­nen Tür an Tür zu fin­den sind, gehört zu den gro­ßen Vor­tei­len des Brust­zen­trum Salz­kam­mer­gut. „Mit all‘ den vor­han­de­nen Leis­tun­gen ist das Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum Vöck­la­bruck Voll­ver­sor­ger in Dia­gnos­tik und The­ra­pie von Brust­pa­ti­en­tin­nen gewor­den. Dar­über hin­aus bie­tet das Brust­zen­trum in Vöck­la­bruck als Teil des Brust­ge­sund­heits­zen­trum Tumor­zen­trum OÖ inzwi­schen vie­le Kom­pe­ten­zen und Leis­tun­gen ande­rer Zen­tren in Ober­ös­ter­reich an“, weiß mit Dr. Johan­nes Ber­ger der Lei­ter von Brust­zen­trum Salz­kam­mer­gut sowie Brust­ge­sund­heits­zen­trum Tumor­zen­trum OÖ. Die hohe Qua­li­tät der Ver­sor­gung wird im Rah­men einer Zer­ti­fi­zie­rung durch eines der renom­mier­tes­ten Zer­ti­fi­zie­rungs­ge­sell­schaf­ten Euro­pas – EUSO­MA – jähr­lich über­prüft und ist in den letz­ten 10 Jah­ren immer als sehr gut beur­teilt worden.

Der Weg für Patientinnen

Die meis­ten Pati­en­tin­nen kom­men nach Zuwei­sung durch eine/n niedergelassene/n Radiologen/Radiologin oder einen Frauenarzt/eine Frau­en­ärz­tin ins Brust­zen­trum Salz­kam­mer­gut. Übli­cher­wei­se erfol­gen dann eine kli­ni­sche Unter­su­chung sowie im Anschluss eine Unter­su­chung mit­tels Ultra­schall. Wenn not­wen­dig, wird auch noch am sel­ben Tag eine Punk­ti­on des auf­fäl­li­gen Her­des durch­ge­führt. „Bei jeder Pati­en­tin fin­det eine zwei­te Befun­dung der aus­wer­ti­gen Bil­der statt“, so Dr. Ber­ger. Dar­über hin­aus ste­hen alle wei­te­ren rele­van­ten bild­ge­ben­den Unter­su­chungs­me­tho­den wie Kern­spin­to­mo­gra­phie, Com­pu­ter­to­mo­gra­phie und PET-CT im Brust­zen­trum zur Verfügung.

Erst nach Vor­lie­gen des his­to­lo­gi­schen Befun­des durch die Patho­lo­gIn­nen wird ein Auf­klä­rungs­ge­spräch mit den Pati­en­tin­nen ver­ein­bart und – wenn not­wen­dig – die wei­te­re Behand­lung ein­ge­lei­tet. Die­se rich­tet sich nach Grö­ße und Aus­deh­nung des Tumors, der Tumor­bio­lo­gie und inter­na­tio­na­len Leitlinien.

Was pas­siert, wenn Brust­krebs dia­gnos­ti­ziert wird?

Lau­tet die Dia­gno­se nach den Unter­su­chun­gen „Brust­krebs“, so erfolgt meist als nächs­ter Schritt eine Ope­ra­ti­on. In bestimm­ten Situa­tio­nen kann vor­her eine medi­ka­men­tö­se The­ra­pie sinn­voll bzw. not­wen­dig sein. Wird ope­riert, kann die Brust fast immer erhal­ten blei­ben: „80% der Ope­ra­tio­nen wer­den brust­er­hal­tend durch­ge­führt“, so Prim. Ber­ger. Sobald der Tumor kom­plett ent­fernt wur­de, schlie­ßen häu­fig eine Strah­len­the­ra­pie und even­tu­ell eine anti­hor­mo­nel­le The­ra­pie an.

Falls doch eine Ent­fer­nung der gesam­ten Brust not­wen­dig sein soll­te, steht eine Plas­ti­sche Chir­ur­gin bera­tend zur Sei­te. Sie bespricht mit den Pati­en­tin­nen die Auf­bau­mög­lich­kei­ten der Brust, wenn mög­lich gleich im Rah­men der Tumoroperation.

Ansprech­part­ne­rin­nen und Unter­stüt­ze­rin­nen in die­ser Zeit sind für die Pati­en­tin­nen auch die spe­zia­li­sier­ten Brust­schwes­tern (BCN = Breast Care Nur­ses). Sie die­nen auch als Bin­de­glied zu den behan­deln­den Ärz­tIn­nen. Eine Hil­fe für betrof­fe­ne Frau­en ist auch die Sozi­al­ar­bei­te­rin, die bei vie­len orga­ni­sa­to­ri­schen Fra­gen (wie etwa sozia­le Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten oder der Suche nach einer Kin­der­be­treu­ung) zur Sei­te steht. Hil­fe gibt die Sozi­al­ar­bei­te­rin auch bei Anträ­gen für Reha-Aufenthalte.

Zahlen Brustzentrum Salzkammergut 2015–2025