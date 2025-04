Am 26. und 27. April stand bei den Früh­jahrs­klän­gen mit Kon­zert­wer­tung alles im Zei­chen der Blas­mu­sik. 14 Musik­ver­ei­ne, dar­un­ter auch ein Ver­ein aus Süd­ti­rol, stell­ten sich der Wer­tung und boten einer drei­köp­fi­gen Jury, bestehend aus Andre­as Sim­be­ni, Josef Söl­lin­ger und Ger­not Haid­eg­ger, drei Stü­cke dar, die nach dem aktua­li­sier­ten Kri­te­ri­en­ka­ta­log des OÖ Blas­mu­sik­ver­ban­des bewer­tet wurden.

Dabei spiel­ten die Musik­ver­ei­ne ein Pflicht- und Selbst­wahl­stück sowie ein Bezirks­schwer­punkt-Stück, das spe­zi­ell für die Kon­zert­wer­tung in Auf­trag gege­ben wur­de. In den Stu­fen A und B han­del­te es sich dabei um eine Kom­po­si­ti­on für Solo­in­stru­ment und Blas­or­ches­ter, in den Stu­fen C, D und E um eine Erst­auf­füh­rung einer neu­en Kom­po­si­ti­on eines öster­rei­chi­schen Kom­po­nis­ten. Beson­ders span­nend waren die unter­schied­li­chen Inter­pre­ta­tio­nen und Dar­bie­tun­gen der Bezirkssschwerpunkt-Stücke.

Auch einer der Kom­po­nis­ten war am Wochen­en­de unter den zahl­rei­chen Zuhö­rern: Johann Lohn­in­ger, des­sen mäch­ti­ges Werk „Wolfs­Zeit“ für die Leis­tungs­stu­fe D von drei Musik­ver­ei­nen dar­ge­bo­ten wur­de, berich­te­te zum Hin­ter­grund des Werks und gra­tu­lier­te den Ver­ei­nen zu ihren außer­ge­wöhn­li­chen Darbietungen.

Die teil­neh­men­den Ver­ei­ne konn­ten 13 Gold­me­dail­len und 1 Sil­ber­me­dail­le mit fol­gen­den Punk­ten erspie­len: (fett mar­kiert die Punk­te­sie­ger der jewei­li­gen Stufe)

Jugend: Jugend­or­ches­ter Gam­pern (90,33)

Stu­fe B: Musik­ver­ein Rüs­torf (90,17), Musik­ver­ein Gam­pern (90,33), 1. OÖ Huber­tus­mu­sik­ka­pel­le Att­nang-Puch­heim (93,83)

Stu­fe C: Markt­mu­sik­ka­pel­le Fran­ken­burg (85,50), Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Fran­ken­burg (90,17), Musik­ka­pel­le Wei­ßen­kir­chen i. A. (90,33), Bür­ger­mu­sik­ka­pel­le Mond­see (90,50), Musik­ka­pel­le St. Loren­zen E.O (Süd­ti­rol) (90,50), Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Ober­wang (90,67), Trach­ten­mu­sik­ka­pel­le Pön­dorf (93,17)

Stu­fe D: Markt­mu­sik­ka­pel­le See­wal­chen (92,17), Musik­ver­ein Werks­ka­pel­le Lenzing (94,17), Markt­mu­sik Timel­kam (95,17)

Für die gelun­gens­te Solo­dar­bie­tung erhielt Bas­ti­an Rei­schen­böck vom Musik­ver­ein Gam­pern für sein Saxo­fon-Solo den Son­der­preis und darf sich über einen Gut­schein für die kos­ten­lo­se Teil­nah­me beim Musik Camp des OÖBV Vöck­la­brucks in Lam­bach freuen.

Wir bedan­ken uns bei den teil­neh­men­den Kapel­len sehr herz­lich für Ihre Teil­nah­me und gra­tu­lie­ren zu erspiel­ten Ergebnissen!