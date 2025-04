OTE­LO, das Offe­ne Tech­no­lo­gie­la­bor Gmun­den, und der CAM­PUS ORT Gmun­den koope­rie­ren neu­er­dings in Sachen Bodenkultur.

Gärt­ner-Robo­ter im Vergleich

Zum einen ent­steht im Glas­haus der Kreuz­schwes­tern, das mit tat­kräf­ti­ger Hil­fe des Pen­si-Eltern­ver­ei­nes saniert und reak­ti­viert wur­de, ein Farm­Bot. Das ist ein unter die­sem Fir­men­na­men lizen­zier­tes 3D-Tool für ein von Schü­le­rIn­nen fern­über­wach­tes und fern­ge­steu­er­tes Hoch­beet. Der Farm­Bot misst und dosiert auto­ma­tisch und/oder via Smart­phone-Steue­rung Wachs­tum und Feuch­tig­keit, er gießt und jätet. Was lan­ge nur als Video- oder Com­pu­ter­spiel („Sto­ry of Sea­sons“, „Ever­green Gar­den“) erleb­bar war, wird Gar­ten­kul­tur zum Angrei­fen und lust­vol­le Beschäf­ti­gung am Han­dy in einem.

Bei der Erstel­lung des päd­ago­gi­schen Kon­zep­tes (Bio­lo­gie, Infor­ma­tik, Robo­tik) und der Beschaf­fung assis­tier­te die Ote­lo eGen. Bei der Instal­la­ti­on, beim Moni­to­ring, bei der Fern­be­die­nung und bei der Strom­ver­sor­gung mit Pho­to­vol­ta­ik gehen den CAM­PUS-Schü­le­rIn­nen die Elek­tro­nik- und Robo­tik-Enthu­si­as­ten aus dem Ote­lo Gmun­den zur Hand.

Neben dem auto­ma­ti­sier­ten Beet wer­den im Glas­haus noch drei wei­te­re Hoch­bee­te für Alters­grup­pen vom Kin­der­gar­ten bis zur AHS ange­legt, die die Schü­le­rIn­nen aus­schließ­lich manu­ell pfle­gen wer­den. Im Ver­gleich wird die alte Gärt­ner­weis­heit über­prüft, die da lau­tet: “Ein­mal am Tag will jede Pflan­ze ihren Gärt­ner oder ihre Gärt­ne­rin leib­haf­tig sehen.”

Wun­der-Dün­ger und CCS

Zum ande­ren gibt’s in Kür­ze, am 9. Mai, auf dem CAM­PUS einen Work­shop mit durch­aus visio­nä­rem Inhalt. Rund 30 Schü­le­rIn­nen und Außen­ste­hen­de stel­len unter kun­di­ger Anlei­tung zwei­er Gmund­ner Stu­den­ten Ter­ra Pre­ta her. Das ist die als Wun­der­dün­ger bekann­te, stark mit Koh­len­stoff ange­rei­cher­te Gar­ten­er­de der Indi­ge­nen Ama­zo­ni­ens. Ter­ra Pre­ta wird im Pen­si-Gar­ten ver­mit­tels Erd­köh­lern und Pyro­ly­se erzeugt.

Bis­lang hät­te man einen der­ar­ti­gen Work­shop als Spie­le­rei von Hob­by­gärn­te­rIn­nen abtun kön­nen. Aber ange­sichts der Kli­ma­ka­ta­stro­he und der ver­zwei­fel­ten Suche nach dau­er­haf­tem CCS (Car­bon Cap­tu­re and Sto­rage) hat die­ses uralte Ver­fah­ren das Zeug dazu, rie­si­ge Men­gen an Koh­len­stoff dau­er­haft im Boden zu bin­den — und noch dazu als Lang­zeit-Dün­ger Kunst­dün­ger zu ersetzen.

Im Work­shop sind nur noch Rest­plät­ze frei.