Alt­müns­ter, 31. März 2025 – Gutes Beneh­men ist nicht nur im Geschäfts­le­ben, son­dern auch im Restau­rant ein ent­schei­den­der Erfolgs­fak­tor. Im Rah­men eines schul­über­grei­fen­den Pro­jekts wid­me­ten sich die Schüler:innen der 3a GAF (Gas­tro­no­mie­fach­män­ner/-frau­en) der Berufs­schu­le Alt­müns­ter unter der fach­kun­di­gen Lei­tung von Dipl.-Päd. Rena­te Zill­ner und Dipl.-Päd. Oskar Spit­zer dem The­ma Busi­ness Beha­viour & Restaurant-Knigge.

In einer ein­zig­ar­ti­gen Koope­ra­ti­on wur­den ange­hen­de Büro­kauf­leu­te und Verwaltungsassistent:innen der Berufs­schu­le Vöck­la­bruck-Gmun­den in die Fein­hei­ten des gepfleg­ten Auf­tre­tens im Restau­rant ein­ge­führt. Von der kor­rek­ten Begrü­ßung über die ange­mes­se­ne Gar­de­ro­be bis hin zu Tisch­kul­tur, Ape­ri­tif, Geschen­k­eti­ket­te und dem rich­ti­gen Umgang mit Besteck – die Teil­neh­men­den erhiel­ten pra­xis­na­he Ein­bli­cke in die Regeln des guten Benehmens.

Ein beson­de­res High­light war das Tran­chie­ren vor dem Gast sowie die fach­ge­rech­te Ver­kos­tung von Spei­sen. Hier­bei stell­ten die Schüler:innen der 2b SYS (Sys­tem­gas­tro­no­mie) unter der Lei­tung von Dir. Armin Lenz ihr Kön­nen ein­drucks­voll unter Beweis. Die sorg­fäl­tig prä­sen­tier­ten Gerich­te unter­stri­chen nicht nur die hohe fach­li­che Kom­pe­tenz, son­dern auch das gro­ße Enga­ge­ment der ange­hen­den Gastronom:innen.

Das Pro­jekt erwies sich als vol­ler Erfolg, da es nicht nur theo­re­ti­sches Wis­sen ver­mit­tel­te, son­dern auch die prak­ti­sche Umset­zung in den Vor­der­grund stell­te. Ein herz­li­cher Dank gebührt allen betei­lig­ten Pädagog:innen und Schüler:innen für ihre enga­gier­te Mit­wir­kung. Beson­ders dan­ken wir der Schul­lei­tung und dem Kol­le­gi­um der Berufs­schu­le Vöck­la­bruck-Gmun­den für die exzel­len­te Zusam­men­ar­beit, die die­sen wert­vol­len Aus­tausch erst mög­lich gemacht hat.