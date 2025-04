Am Sams­tag, 22. März 2025 blick­te die Feu­er­wa­che Perneck auf das Jahr 2024 zurück, die vie­len Ein­sät­ze bzgl. Ent­fer­nen von Insek­ten bzw. wegen des Unwet­ters im Sep­tem­ber stan­den dabei im Fokus, eben­so die Kri­tik an den neu­en Ausbildungsrichtlinien.

Ein beson­de­rer Will­kom­mens­gruß von Kom­man­dant BI Bern­hard Mül­ler, zu Beginn der Jah­res­voll­ver­samm­lung, galt Vize­bür­ger­meis­ter und Feu­er­wehr­re­fe­rent Franz Hoch­da­nin­ger, dem Pflicht­be­reichs­kom­man­dant-Stv. HBI Han­nes Stibl und Ehren­kom­man­dant und E‑BI Franz Vockner.

Ein­satz­sta­tis­tik im Zei­chen von Insek­ten und Unwetter

BI Bern­hard Mül­ler blick­te zum Beginn sei­nes Rück­bli­ckes auf die Ein­sät­ze im ver­gan­ge­nen Jahr zurück. Vor allem die Ent­fer­nung von Insek­ten bzw. das Unwet­ter im Sep­tem­ber mach­te den Groß­teil der Ein­satz­sta­tis­tik im Jahr 2024 aus. Bewährt hat sich der mobi­le Hoch­was­ser­schutz, wel­cher von der Stadt­ge­mein­de ange­schafft wur­de und in Perneck sta­tio­niert ist. Eben­falls wur­de man zu zwei Wohn­haus­brän­den alarmiert.

Kri­tik an neu­en Ausbildungsrichtlinien

Dar­über hin­aus wur­den regel­mä­ßig Übungs­aben­de abge­hal­ten, sodass der Aus­bil­dungs­stand der Feu­er­wehr­mit­glie­der hoch­ge­hal­ten wird. In die­sem Zuge galt ein gro­ßes Dan­ke­schön E‑BI Franz Vock­ner, wel­cher die Reser­vis­ten immer wie­der bei eige­nen Übun­gen auf dem Lau­fen­den hält.

Doch auf das The­ma Aus­bil­dung blickt BI Mül­ler mitt­ler­wei­le kri­tisch: „Die Richt­li­ni­en wur­den in den letz­ten Jah­ren viel zu viel ver­schärft. Ich bin mir nicht sicher, ob wir unse­ren jun­gen Mit­glie­dern und auch den Kame­ra­den, wel­che für die Aus­bil­dung ver­ant­wort­lich sind, da einen Gefal­len tun. Der Zeit­auf­wand ist enorm und auch die admi­nis­tra­ti­ve Ver­wal­tung dahin­ter steht in kei­ner Rela­ti­on mehr. Unser Aus­bil­dungs­sys­tem hat jahr­zehn­te­lang per­fekt funk­tio­niert, daher sehe ich kei­ne Ver­bes­se­rung, in dem man die Welt neu erfun­den hat. Auch das Sys­tem alt ist mit der Zeit mit­ge­wach­sen und nicht ste­hen geblieben!“

Eif­ri­ge Jugend

Mit Feu­er­ei­fer gehen die Mit­glie­der der Feu­er­wehr­ju­gend der Feu­er­wa­che Perneck ihren Auf­ga­ben nach. Sie sind nicht nur bei den Übungs­aben­den flei­ßig, son­dern sind auch die den vie­len Ver­an­stal­tun­gen eine wich­ti­ge Stüt­ze. Nach­wuchs­sor­gen kennt man bei der Feu­er­wa­che Perneck Gott sei Dank nicht.

Kas­sa­stand gestiegen

BM Ste­fan Hüt­ter berich­te­te über das Finanz­jahr der Feu­er­wa­che Perneck. Nach vie­len Jah­ren mit gro­ßen Inves­ti­tio­nen konn­te man die­ses Mal ein Plus ver­zeich­nen. Der größ­te Aus­ga­ben­pos­ten war die Anschaf­fung eines Anhän­gers für den mobi­len Hochwasserschutz.

Drei neue akti­ve Mit­glie­der angelobt

Erfreu­lich war der Über­tritt von drei Jung­feu­er­wehr­mit­glie­dern in den Aktiv­stand. Mat­thi­as Gschwandt­ner, Xaver Schien­dor­fer und Mat­thi­as Wall­ner wur­den in der Aktiv­mann­schaft angelobt.

Dank­sa­gun­gen

Die erschie­ne­nen Ehren­gäs­te bedank­ten sich für die ehren­amt­li­che Arbeit der Feu­er­wa­che Perneck bzw. für die gute Zusammenarbeit.

Abschlie­ßend bedank­te sich BI Bern­hard Mül­ler bei allen Kame­ra­den für die Unter­stüt­zung im abge­lau­fe­nen Jahr, natür­lich nicht zu ver­ges­sen, bei allen Hel­fern des Perne­cker Kel­ler­fes­tes. Bevor man zum gesel­li­gen Teil des Abends über ging, wur­den noch zwei wich­ti­ge Ter­mi­ne bekannt gege­ben: 30.04.2024 ab 17:00 Uhr Mai­baum­auf­stel­len und vom 01. Bis 03.08.2025 das Perne­cker Kellerfest.