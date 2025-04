Vöck­la­bruck: Das Inter­re­li­giö­se Dia­log­fo­rum Vöck­la­bruck lud am Frei­tag, dem 4. April zu einer öffent­li­chen Fei­er zur Pflan­zung des inter­re­li­giö­sen Frie­dens­bau­mes unter dem Titel „Gemein­sam Wach­sen“ ein in den Stadt­park Vöck­la­bruck ein: Gepflanzt wur­de mit Unter­stüt­zung der Stadt­ge­mein­de eine Rot­kir­sche, die nicht nur durch ihre Blü­ten und ihren Schat­ten, son­dern auch durch ihre Früch­te den Men­schen Freu­de und Ener­gie spen­den soll. Die teil­neh­men­den Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten wol­len damit ein sicht­ba­res Zei­chen set­zen der Ver­bun­den­heit in der Sehn­sucht und Hoff­nung auf Frie­den. Für die­sen tie­fen Wert wol­len alle ihren Bei­trag leisten.

Das Inter­re­li­giö­se Dia­log­fo­rum ist ein Zusam­men­schluss von der Röm-Kath. Kir­che, der Evan­ge­li­schen Pfarr­ge­mein­de, der Rum-Orth. Kir­che, der neu­apos­to­li­schen Kir­che und unse­ren mus­li­mi­schen Freun­dIn­nen vom Bos­nia­kisch-Öster­rei­chi­schem Kul­tur- und Bil­dungs­zen­trum Vöck­la­bruck, das es nun­mehr seit sechs Jah­ren gibt.

„Zen­tra­les Anlie­gen ist unse­re uns ver­bin­den­de tie­fe Hoff­nung und Sehn­sucht nach Frie­den. Dazu kön­nen wir als Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten viel bei­tra­gen. Umso mehr freut uns heu­te die­ser sym­bol­träch­ti­ge Akt der fei­er­li­chen Pflan­zung des 1. Vöck­la­bru­cker Frie­dens­bau­mes.,“ freut sich Spre­cher Bert Hurch-Idl.

Zum Abschluss wur­de zum uralten Sym­bol des Brot­tei­lens ein­ge­la­den: Jede Reli­gi­ons­ge­mein­schaft hat ein eige­nes, typi­sches Brot mit­ge­bracht, mit dem die Ver­bun­den­heit in Ver­schie­den­heit im mit­ein­an­der Tei­len des Bro­tes ver­deut­licht wurde.