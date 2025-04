Es könn­te nicht schö­ner sein! Bei strah­len­dem Son­nen­schein gab es am Sams­tag 12.4.2025 ein wah­res Früh­lings­er­wa­chen im Egger­haus in Alt­müns­ter. Georg Pan­gerl und sein Team strahl­ten mit der Son­ne um die Wet­te und hat­ten wie­der alles per­fekt orga­ni­siert. Ein klei­ner aber fei­ner Oster­markt mit Kunst­hand­werk aus den ver­schie­dens­ten Mate­ria­li­en, ein Buf­fet mit Geträn­ken, Kuchen und klei­nen Spei­sen war vor­be­rei­tet und im Egger­stadl selbst fer­tig­ten Jut­ta Mit­ten­dor­fer und ihr Team Palm­bu­schen an. Über 200 die­ser Buschen wur­den mit geschick­ten Hän­den gebun­den und von den Besu­chern förm­lich aus der Hand geris­sen. Ein Höhe­punkt war wie immer das Brot­ba­cken von Bäcker­meis­ter Gott­fried Schnei­der im uralten Brot­back­ofen des Egger­hau­ses. Ein­mal Vor­mit­tag und ein­mal Nach­mit­tag wur­den die vor Ort her­ge­stell­ten Brot­lai­be in den Ofen „ein­ge­schos­sen“ (in den vor­ge­heiz­ten Ofen ein­ge­bracht) und die Käu­fer konn­ten es kaum erwar­ten, bis das duf­ten­de Brot fer­tig war.

Vor dem Egger­haus spiel­te die Musik auf und wie jedes Jahr erfolg­te auch die Palm­wei­he. Pas­to­ral­as­sis­tent Rudolf Kanz­ler seg­ne­te die Palm­bu­schen vor Ort und sorg­te so für eine fei­er­li­che Stimmung.

„Schö­ner kann der Früh­ling nicht begin­nen, strah­len­der Son­nen­schein, fröh­li­che Leu­te, tol­le Stim­mung und ein klas­se Team um mich. So macht die Arbeit als Obmann rich­tig Spaß!“, so Georg Pan­gerl, der mit dem Tag sicht­lich zufrie­den war.