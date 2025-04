Seit bei­na­he 20 Jah­ren hat sich der Laa­kirch­ner Fritz Kien­in­ger ganz der Trink­was­ser­ver­sor­gung in Kam­bo­dscha ver­schrie­ben. Durch die Initia­ti­ven des Was­ser­läu­fers konn­ten in die­sem süd­ost­asia­ti­schen Land schon vier Schu­len, sie­ben Kin­der­gär­ten und 455 Brun­nen errich­tet wer­den: „Mit unse­rem Ver­ein KAKI­HE möch­ten wir in Kam­bo­dscha bei­tra­gen, so vie­le Men­schen wie mög­lich nach­hal­tig mit lebens­wich­ti­gem sau­be­rem Trink­was­ser ver­sor­gen. Und mit Bil­dungs­ein­rich­tun­gen ein bes­se­res Leben ermöglichen.“



Wie kam Fritz Kien­in­ger eigent­lich dazu? „In Öster­reich haben sehr vie­le Kam­bo­dscha­ner ein zu Hau­se gefun­den. Einen davon, näm­lich Savuth Kao, habe ich vor mehr als 25 Jah­ren als Kol­le­gen ken­nen und als sehr guten Freund schät­zen gelernt.“ Kao ver­sprach Kien­in­ger damals, ihm ein­mal sei­ne frü­he­re Hei­mat zu zei­gen – und er hat sein Ver­spre­chen im Jahr 2004 eingelöst.



Ein­schnei­den­des Erlebnis



Bei die­ser ers­ten Rei­se mach­te Fritz Kien­in­ger eine Erfah­rung, die er nie mehr ver­ges­sen wird. Er sah, wie ein alter Mann aus einer schmut­zi­gen Pfüt­ze Was­ser trank. „Da sag­te ich zu mei­nem kam­bo­dscha­ni­schen Freund Savuth, das kann der doch nicht machen, da wird er ja krank.“ Savuth ant­wor­te­te, dass hier in Kam­bo­dscha vie­le Leu­te lei­der kein ande­res Was­ser zur Ver­fü­gung haben.



Die­ses ein­schnei­den­de Erleb­nis war der Grund­stein für vie­le Initia­ti­ven, um in Kam­bo­dscha Brun­nen zu errich­ten und damit den Men­schen sau­be­res Trink­was­ser zur Ver­fü­gung zu stel­len. Der Was­ser­läu­fer orga­ni­sier­te in der Fol­ge vie­le Spen­den­ak­tio­nen, Spon­so­ren und Vor­trä­ge. Im Lauf der Zeit wur­den so mitt­ler­wei­le 455 Brun­nen finan­ziert. Dazu kamen noch Kin­der­gär­ten und Schu­len, weil es am Land auch an Bil­dungs­chan­cen für die jun­gen Men­schen man­gelt. Zuletzt konn­te im Jän­ner mit Hil­fe der Auto­welt Schus­ter ein Kin­der­gar­ten mit 60 Plät­zen eröff­net werden.



Auch heu­er wie­der 5‑Brü­cken-Lauf



Die wich­tigs­te Ver­an­stal­tung des KAKI­HE-Ver­eins ist der jähr­li­che 5‑Brü­cken-Lauf, der heu­er am Sams­tag, 5. Sep­tem­ber statt­fin­det. Aus­ge­hend vom Alfa in Stey­rer­mühl schlän­gelt sich der Lauf durch die male­ri­sche Umge­bung des Traun­ta­les. Was­ser­läu­fer Fritz Kien­in­ger freut sich auf vie­le Teil­neh­mer, denn jeder ein­zel­ne trägt sein Scherf­lein für wei­te­re Brun­nen bei.



Anmel­dun­gen sind jetzt schon mög­lich auf www.kakihe.at