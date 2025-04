BAD ISCHL. Vor kur­zem besuch­te Mag. Karl Leh­ner (Mit­glied der Geschäfts­füh­rung der Ober­ös­ter­rei­chi­schen Gesund­heits­hol­ding) gemein­sam mit Mag. Franz Stadl­mann (Direk­tor der Schu­len für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge am Salz­kam­mer­gut Kli­ni­kum) die Höhe­re Lehr­an­stalt für Pfle­ge und Sozi­al­be­treu­ung (kurz HLPS) in Bad Ischl, um sich vor Ort mit HLPS-Direk­tor Mag. Rai­ner Posch aus­zu­tau­schen. In einem Arbeits­ge­spräch wur­de ein Rück­blick auf die letz­ten Jah­re gewor­fen und zukünf­ti­ge Plä­ne für die nächs­ten Jah­re wur­den skizziert.

Ers­ter Schul­ver­such im Jahr 2020

Was 2020 mit einem Schul­ver­such star­te­te, erlebt bis heu­te gro­ßen Zuwachs. Direk­tor Mag. Rai­ner Posch freut sich über die posi­ti­ve Reso­nanz in der Regi­on und das rege Inter­es­se der Bevöl­ke­rung an der HLPS in Bad Ischl.

„Wir sind sehr froh, mit der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge einen so kom­pe­ten­ten Part­ner an unse­rer Sei­te zu haben“,freut sich Mag. Rai­ner Posch, Direk­tor der HLPS Bad Ischl. „So ist die Qua­li­tät der fach­li­chen Aus­bil­dung gewähr­leis­tet, was vor allem den jun­gen Leu­ten, aber in der Fol­ge uns allen zu Gute kommt.“ Für das kom­men­de Schul­jahr sind übri­gens an der HLPS noch eini­ge Plät­ze frei und Anmel­dun­gen wer­den noch entgegengenommen.

Auch sei­tens der OÖ Gesund­heits­hol­ding freut man sich über die gelun­ge­ne Koope­ra­ti­on: „Es ist toll, hier im Her­zen des Salz­kam­mer­guts eine solch erfolg­rei­che Koope­ra­ti­on zu haben und eine wei­te­re Form der Pfle­ge­aus­bil­dung regio­nal anbie­ten zu kön­nen“, so Mag. Karl Leh­ner, Mit­glied der Geschäfts­füh­rung der OÖ Gesund­heits­hol­ding, kurz OÖG.

„Die HLPS-Koope­ra­ti­on berei­chert unser Aus­bil­dungs­an­ge­bot in Bad Ischl enorm. Es ent­steht ein tol­ler Aus­tausch mit den Schü­le­rIn­nen und dem Päd­ago­gIn­nen­team“, erläu­tert Mag. Franz Stadl­mann, Direk­tor der Schu­len für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge im Salzkammergut.

Zur HLPS-Schul­ko­ope­ra­ti­on

Die Schul­form der Höhe­ren Lehr­an­stalt für Pfle­ge und Sozi­al­be­ru­fe (kurz HLPS) ver­eint die klas­si­sche Matu­ra mit der Aus­bil­dung in der Pfle­ge­fach­as­sis­tenz. Neben der All­ge­mein­bil­dung wird die pro­fes­sio­nel­le und zukunfts­ori­en­tier­te Pfle­ge­aus­bil­dung durch die Koope­ra­ti­on mit der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge in Bad Ischl gewähr­leis­tet. In den berufs­spe­zi­fi­schen Pflicht­ge­gen­stän­den wer­den Schü­le­rIn­nen der HLPS direkt in der Schu­le für Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge unter­rich­tet und absol­vie­ren ihre Prak­ti­ka im Salz­kam­mer­gut. Zusätz­lich kön­nen die Matu­ran­tIn­nen nach ihrem Abschluss und dem Diplom der PFA in das ver­kürz­te Stu­di­um der Gesund­heits- und Kran­ken­pfle­ge an der FH für Gesund­heits­be­ru­fe OÖ ein­stei­gen und schlie­ßen mit einem Bache­lor of Sci­ence und dem Diplom für Gesund­heits –und Kran­ken­pfle­ge (DGKP) ab.