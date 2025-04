LAA­KIR­CHEN. In fei­er­li­chem Rah­men fand am Frei­tag, 04. April 2025 im Kul­tur- und Ver­an­stal­tungs­zen­trum ALFA die Laa­kirch­ner Sport­ler­eh­rung statt. Die Stadt­ge­mein­de wür­dig­te 87 Sport­le­rin­nen und Sport­ler für ihre Erfol­ge auf Landes‑, Bun­des- und inter­na­tio­na­ler Ebe­ne. Dass unter den Geehr­ten auch mehr als 40 Kin­der waren, ist ein Zei­chen für die gute Nach­wuchs­ar­beit der Laa­kirch­ner Ver­ei­ne und lässt auch für die Zukunft auf zahl­rei­che wei­te­re Erfol­ge hoffen.

Bür­ger­meis­ter Ing. Fritz Feicht­in­ger und Sport­re­fe­rent Ing. Ste­fan Holz­leit­h­ner, MSc, BSc bedank­ten sich bei allen Sport­lern, Trai­nern, Ver­eins­funk­tio­nä­ren, dem per­sön­li­chen Umfeld sowie den Schu­len für deren uner­müd­li­chen Ein­satz und über­reich­ten zusam­men mit den bei­den Vize­bür­ger­meis­te­rin­nen Maria Ohler und Mag. Chris­ti­ne Gab­ler, MBA die Urkun­den und Sportehrenzeichen.

Fol­gen­de Sport­le­rIn­nen (Teams) wur­den ausgezeichnet:

ASKÖ Laa­kir­chen Papier, Faustball:

Jugend weib­lich U‑14 für den 3. Platz in der LM Feld, männ­lich U‑16 für den 2. Platz in der LM Halle

Soll­böck Nico­le für den 2. Platz bei der ÖM 35+ weib­lich Hal­le mit dem FBC Urfahr

Her­ren AK 35+ für den 2. Platz bei der ÖM in der Halle

Her­ren AK 45+ für den 1. Platz bei der ÖM in der Halle

Her­ren AK 55+ für den 1. Platz bei der ÖM in der Halle

ASKÖ Stey­rer­mühl, Bogenschießen:

für Top-Plat­zie­run­gen bei Lan­des- und Staatsmeisterschaften

Jugend: Buch­in­ger Sina-Mari­ja, Kand­ze­to­vic Emin, Kro­lokh Vale­rie und Burg­stal­ler Wendelin

für Top-Plat­zie­run­gen bei natio­na­len & inter­na­tio­na­len Bewerben

All­ge­mei­ne Klas­se: Lockin­ger Car­men, Umge­her Chris­toph, Burg­stal­ler Rai­ner, Böhm Sabi­ne, Umge­her Tho­mas, Ort­ner Johann, Lich­ten­eg­ger Wal­ter, Ret­s­chit­zeg­ger Wolfgang

Senio­ren: Gei­gen­ber­ger Otto, Suchan Johann, Aglas Günther

ASKÖ Stey­rer­mühl, Tennis:

Senio­ren 60+ für den 1. Platz in der LM Mann­schaft Senioren

Gott­fried Lang – RC Eben­see, Radsport:

für natio­na­le & inter­na­tio­na­le Top-Platzierungen

Plank Johan­na – TGW Zehn­kampf UNI­ON Linz, Leichtathletik:

für den 3. Platz in der ÖM Hal­le – All­ge­mei­ne Klas­se 60m Hürden

für den 2. Platz in der ÖM Frei­luft – All­ge­mei­ne Klas­se 100m Hürden

Sho­tok­han-Kara­te UNI­ON Gmunden:

für Top-Plat­zie­run­gen auf Lan­des- und Bundesebene

Groß­haupt Erik, Groß­haupt Ludwig

Judo UNI­ON Kirchham:

Jugend: Gurt­ner Cari­na, Gra­bo­vac Miha­j­lo, Gru­jic Emma, Haupt Tere­sa, Rahn Julia und Gurt­ner Franz für Top-Plat­zie­run­gen bei Landesmeisterschaften

Leb Ste­fan jun. für den 3. Platz bei der ÖM U18 — 66kg, den 1. Platz in der OÖ Judo Lan­des­li­ga A & den 3. Platz in der OÖ Jugend Landesliga

Beiß­kam­mer Johan­nes für den 3. Platz in der ÖM U23 – 66kg, den 1. Platz in der OÖ Lan­des­li­ga A & den 1. Platz in der OÖ LM Allg. Klas­se – 73kg

Beiß­kam­mer Mar­kus für den 1. Platz in der OÖ Lan­des­li­ga A & den 1. Platz in der OÖ LM Allg. Klas­se – 81 kg

Swans Gmun­den, Basketball:

Hod­zic Eldar und Ker­kez Ognjen für den 3. Platz in der OÖ LM

Bla­goje­vic Milos und Schachin­ger Jonas für den 2. Platz in der OÖ LM

UNI­ON Laa­kir­chen Vikings, Basketball:

Jugend männ­lich U 10 für den 2. Platz in der OÖ Landesmeisterschaft